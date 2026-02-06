Samsung augmente sa production de puces.

Il a Ã©tÃ© rÃ©cemment rapportÃ© que le procÃ©dÃ© GAA 2 nm de Samsung a atteint un rendement d'environ 50 %. Cela suggÃ¨re une marge de progression, mais l'entreprise corÃ©enne se rapproche dÃ©jÃ d'un niveau lui permettant de rivaliser avec TSMC. De plus, face aux difficultÃ©s de production rencontrÃ©es par son concurrent taÃ¯wanais, Samsung saisit l'opportunitÃ© d'acquÃ©rir de nouveaux clients. Un rapport rÃ©cent indique que l'entreprise prÃ©voit d'augmenter ses commandes de puces GAA 2 nm de prÃ¨s de 130 %. Tesla est dÃ©jÃ un client important pour cette technologie, ayant apparemment signÃ© un contrat d'une valeur de 16,5 milliards de dollars.
Bien que la stabilitÃ© de la production et des rendements acceptables restent des facteurs clÃ©s du succÃ¨s de la technologie GAA 2 nm, Samsung dÃ©ploie une stratÃ©gie extrÃªmement offensive pour s'implanter durablement sur le marchÃ© de la lithographie avancÃ©e. L'entreprise propose activement ses services aux grands comptes, services qui, selon des sources internes, sont plus Ã©conomiques que ceux de la concurrence, un avantage considÃ©rable sur le marchÃ© actuel. Il est Ã noter que, malgrÃ© la mention de Â« grands comptes Â», le rapport ne fait aucune mention de Qualcomm. Apparemment, le fabricant de puces continue de collaborer avec TSMC, alors que des sources internes supposaient auparavant qu'il changerait de sous-traitant en raison des coÃ»ts Ã©levÃ©s et de la charge de travail des usines de TSMC. Toutefois, puisque Qualcomm n'est mÃªme pas mentionnÃ©, la situation a certainement Ã©voluÃ©.
