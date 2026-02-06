SpaceX acquiert xAI ; la nouvelle entité est valorisée à 1 250 milliards de dollars lors de son introduction en bourse potentielle.

Elon Musk fusionne le constructeur aérospatial SpaceX avec sa start-up d'intelligence artificielle, xAI, en vue d'une introduction en bourse majeure pour l'entité issue de cette fusion. L'accord a été annoncé lundi dans un article de blog de Musk, qui a déclaré créer « le moteur d'innovation le plus ambitieux et verticalement intégré sur Terre (et dans l'espace), combinant IA, fusées, internet spatial » et la plateforme de médias sociaux xAI. L'entreprise issue de la fusion devrait fixer le prix de ses actions lors d'une introduction en bourse qui la valoriserait à 1 250 milliards de dollars, selon Bloomberg. Les documents publics de l'État du Nevada, obtenus par CNBC, indiquent que l'opération a été finalisée le 2 février, Space Exploration Technologies Corp. étant désignée comme « membre gérant » de X.AI Holdings. Début 2018, Musk a étendu xAI en la fusionnant avec son réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Aujourd'hui, xAI fait l'objet d'enquêtes réglementaires dans plusieurs pays , suite à la découverte, par ses outils d'IA Grok, de la possibilité pour les utilisateurs de générer et de partager des images à caractère sexuel d'enfants et des images intimes non consenties d'adultes, principalement des femmes.
