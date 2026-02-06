TikTok accusÃ© d'avoir enfreint la rÃ©glementation europÃ©enne concernant les fonctionnalitÃ©s addictives de son application

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
TikTok accusÃ© d'avoir enfreint la rÃ©glementation europÃ©enne concernant les fo...
PubliÃ© le: 06/02/2026 @ 17:02:25: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitSelon Reuters, TikTok a Ã©tÃ© mis en cause vendredi pour infraction Ã  la rÃ©glementation europÃ©enne sur les contenus en ligne. L'autoritÃ© de surveillance de l'UE a dÃ©noncÃ© le caractÃ¨re addictif de son application et lui a ordonnÃ© de modifier sa conception sous peine d'une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial de sa maison mÃ¨re, ByteDance. Les accusations de l'autoritÃ© europÃ©enne portent sur la conception addictive de TikTok, notamment le dÃ©filement infini, la lecture automatique, les notifications push et son systÃ¨me de recommandations hautement personnalisÃ©. L'autoritÃ© de rÃ©gulation europÃ©enne a dÃ©clarÃ© que TikTok n'avait pas suffisamment Ã©valuÃ© l'impact de ces fonctionnalitÃ©s sur le bien-Ãªtre physique et mental de ses utilisateurs, notamment les enfants et les adultes vulnÃ©rables. Elle a reprochÃ© Ã  TikTok de nÃ©gliger des indicateurs importants d'utilisation compulsive de l'application, tels que le temps passÃ© par les mineurs la nuit et la frÃ©quence d'ouverture de l'application. L'autoritÃ© de surveillance europÃ©enne a indiquÃ© que TikTok ne semblait pas mettre en Å“uvre de mesures raisonnables, proportionnÃ©es et efficaces, comme des outils de gestion du temps d'Ã©cran et de contrÃ´le parental, pour attÃ©nuer les risques, et qu'une refonte de sa conception Ã©tait nÃ©cessaire. Â« Nous attendons donc de TikTok qu'elle prenne des mesures et modifie la conception de son service en Europe afin de protÃ©ger les mineurs Â», a dÃ©clarÃ© Henna Virkkunen, commissaire europÃ©enne Ã  la technologie, aux journalistes.
SpaceX acquiert xAI ; la nouvelle entitÃ... »« L'iPhone 17e devrait Ãªtre dÃ©voilÃ© le ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
02-02L'UE a commis une grave erreur dans sa lÃ©gislation sur les mises Ã  jour des smartphones.
21-01Une cour franÃ§aise s'en prend aux VPN et ordonne le blocage des sites pirates
14-01Les Ã‰tats-Unis menacent le Royaume-Uni d'une interdiction de visa pour avoir tentÃ© de bloquer X
09-01Finies les photos de nus non dÃ©sirÃ©es. La Grande-Bretagne transfÃ¨re la responsabilitÃ© des victimes aux plateformes.
19-12Les Ã‰tats-Unis ont dÃ©cidÃ© de suspendre un accord technologique avec le Royaume-Uni
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Consoles Consoles
Microsoft travaille sur une nouvelle manette Xbox dotÃ©e de nouvelles fonctionnalitÃ©s
MatÃ©riel MatÃ©riel
Samsung augmente sa production de puces.
Economie Economie
SpaceX acquiert xAI ; la nouvelle entitÃ© est valorisÃ©e Ã  1 250 milliards de dollars lors de son introduction en bourse potentielle.
Droit Droit
TikTok accusÃ© d'avoir enfreint la rÃ©glementation europÃ©enne concernant les fonctionnalitÃ©s addictives de son application
Apple Apple
L'iPhone 17e devrait Ãªtre dÃ©voilÃ© le 19 fÃ©vrier.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?