TikTok accusÃ© d'avoir enfreint la rÃ©glementation europÃ©enne concernant les fonctionnalitÃ©s addictives de son application

Selon Reuters, TikTok a Ã©tÃ© mis en cause vendredi pour infraction Ã la rÃ©glementation europÃ©enne sur les contenus en ligne. L'autoritÃ© de surveillance de l'UE a dÃ©noncÃ© le caractÃ¨re addictif de son application et lui a ordonnÃ© de modifier sa conception sous peine d'une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires mondial de sa maison mÃ¨re, ByteDance. Les accusations de l'autoritÃ© europÃ©enne portent sur la conception addictive de TikTok, notamment le dÃ©filement infini, la lecture automatique, les notifications push et son systÃ¨me de recommandations hautement personnalisÃ©. L'autoritÃ© de rÃ©gulation europÃ©enne a dÃ©clarÃ© que TikTok n'avait pas suffisamment Ã©valuÃ© l'impact de ces fonctionnalitÃ©s sur le bien-Ãªtre physique et mental de ses utilisateurs, notamment les enfants et les adultes vulnÃ©rables. Elle a reprochÃ© Ã TikTok de nÃ©gliger des indicateurs importants d'utilisation compulsive de l'application, tels que le temps passÃ© par les mineurs la nuit et la frÃ©quence d'ouverture de l'application. L'autoritÃ© de surveillance europÃ©enne a indiquÃ© que TikTok ne semblait pas mettre en Å“uvre de mesures raisonnables, proportionnÃ©es et efficaces, comme des outils de gestion du temps d'Ã©cran et de contrÃ´le parental, pour attÃ©nuer les risques, et qu'une refonte de sa conception Ã©tait nÃ©cessaire. Â« Nous attendons donc de TikTok qu'elle prenne des mesures et modifie la conception de son service en Europe afin de protÃ©ger les mineurs Â», a dÃ©clarÃ© Henna Virkkunen, commissaire europÃ©enne Ã la technologie, aux journalistes.
