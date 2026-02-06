Se connecter  
L'iPhone 17e devrait être dévoilé le 19 février.
Publié le: 06/02/2026 @ 16:58:21: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleD'après les informations circulant parmi les fabricants de coques et d'accessoires Apple, la firme de Cupertino envisagerait de dévoiler discrètement l'iPhone 17e le 19 février. Il est à noter qu'Apple a pour habitude d'annoncer ses nouveaux produits le lundi ou le mardi, et parfois le mercredi ; un lancement le jeudi paraîtrait donc assez inhabituel. Par conséquent, cette rumeur est à prendre avec précaution. Cependant, l'iPhone 17e semble déjà être entré en production de masse, puisqu'il avait été précédemment rapporté que le prochain modèle d'entrée de gamme d'Apple devait entrer dans cette phase après le CES 2026, début janvier. Côté caractéristiques techniques, l'iPhone 17e devrait conserver son écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui risque de décevoir nombre d'utilisateurs.

L'iPhone d'entrée de gamme abandonnera enfin l'encoche au profit de la puce Dynamic Island, unifiant ainsi le design de toute la gamme iPhone. L'élément clé sera le processeur A19 qui, selon les premières informations, sera 5 à 10 % plus rapide que l'A18 de l'iPhone 16e. De plus, l'iPhone 17e devrait intégrer un modem de la série C1 (sans la puce N1), ainsi que la recharge sans fil magnétique, une caméra frontale de 12 Mpx, Face ID et une caméra arrière de 48 Mpx. Apple devrait maintenir le prix de l'iPhone 17e à 599 $, comme pour l'iPhone 16e, mais pourrait le rendre plus attractif en augmentant la capacité de stockage de base à 256 Go.
