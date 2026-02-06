Publié le: 06/02/2026 @ 16:55:19: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par No Checkpoint, Direction Quad se présente comme un jeu d'action-aventure en 2D pixel art, mais il s'agit en réalité davantage d'un jeu de logique et de réflexion axé sur l'utilisation d'un seul bouton et l'étude attentive des niveaux, des objets à collectionner disséminés et surtout des obstacles. Direction Quad appartient presque entièrement à la catégorie des jeux axés avant tout sur le gameplay , proposant une succession de défis à la difficulté croissante et un système de jeu unique. Il s'agit d'un jeu de puzzle original qui se répète inlassablement, introduisant des obstacles toujours plus complexes et modifiant progressivement le décor et les éléments à l'écran. À cela s'ajoute une digression narrative, introduisant deux personnages : Quad la grenouille, que l'on incarne, et la grenouille sage et excentrique qui nous sert de mentor. Ce qui frappe dans le dialogue entre les deux personnages, c'est l'humour loufoque et efficace qui déstabilise, captive et arrache un sourire . Il est éphémère et pas particulièrement original, mais vu le genre du jeu, on ne s'y attendait pas. On a donc apprécié l'humour et la simple présence de cette motivation narrative fugace et surréaliste qui nous entraîne dans un processus d'entraînement. De plus, Quad n'est pas particulièrement enthousiaste et se montre plutôt réticent, mais… qui oserait s'opposer aux souhaits de la sage grenouille ? Direction Quad est avant tout un jeu d'action-puzzle en 2D où vous contrôlez la grenouille Quad. Celle-ci se déplace de façon autonome, saute et se déplace seule. Le but est d'aller du point A au point B sans mourir, en une seule partie, car il n'y a pas de points de contrôle et une seule erreur est fatale : il faut recommencer.
Liens
Lire l'article (5 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité