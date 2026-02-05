Se connecter  
Test Tavern Manager Simulator (PS5) - Gérez votre taverne "cosy" sur consoles
Publié le: 05/02/2026 @ 16:50:22: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosTavern Manager Simulator est une version charmante et résolument interactive du jeu de gestion fantastique. Plongez au cœur d'une taverne médiévale animée où chaque action, du service de la bière au nettoyage du sol, est réalisée manuellement. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des tableurs et des systèmes de progression passifs, le jeu encourage une immersion totale grâce à une variété de mini-jeux et de tâches en temps réel. Vous ne vous contentez pas de superviser les opérations : vous coupez, mélangez, nettoyez et servez, incarnant à la fois le rôle de gérant et celui d'employé dans une taverne oscillant entre chaos et ordre. Le gameplay repose sur la gestion quotidienne de votre taverne : veiller à ce que les clients soient nourris, servis et satisfaits. Contrairement aux simulations de gestion classiques, Tavern Manager Simulator vous plonge au cœur des moindres détails du métier. Verser une pinte parfaite exige une main sûre, couper des légumes requiert rythme et précision, et même la cuisson de la viande s'accompagne de son propre mini-jeu tactile. Ces tâches sont étonnamment gratifiantes, surtout lorsque le rythme s'accélère et que la taverne gagne en popularité. L'ajout d'assistants magiques — comme des fées qui aident au service et au nettoyage — confère au jeu à la fois du charme et une automatisation qui contribue à équilibrer la complexité croissante.

