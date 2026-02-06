Se connecter  
Les processeurs Intel Panther Lake subissent un retard inattendu.
Publié le: 06/02/2026 @ 15:37:58: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLors de l'annonce des processeurs Panther Lake, Intel a vanté leur polyvalence, notamment leur potentiel pour les appareils portables de plus en plus populaires. Cependant, des informations récentes ont quelque peu tempéré l'enthousiasme, car le lancement de ces puces a été reporté de manière inattendue. Au lieu d'être disponible dans les prochaines semaines, il est désormais prévu pour le deuxième trimestre de cette année. Récemment, Robert Hallock, vice-président et directeur général d'Intel, a assuré que les puces Panther Lake pour consoles portables seraient lancées « cette année ». L'absence de date précise a rapidement été exploitée par des informateurs. L'un des plus connus, opérant sous le pseudonyme de Golden Pig Upgrade, a suggéré un lancement à la fin du premier trimestre. Les dernières rumeurs évoquent toutefois un « retard inattendu », sans qu'aucune raison précise ne soit avancée. L'échéance du deuxième trimestre 2026 signifie que la présentation pourrait même avoir lieu lors du Computex, qui se tient traditionnellement fin mai.

Ce retard ne change rien au fait que Panther Lake promet d'être l'une des plus grandes avancées pour les processeurs mobiles d'Intel. Ces nouveaux SoC devraient proposer jusqu'à 16 cœurs CPU et jusqu'à 12 cœurs graphiques Xe3. Cette configuration représenterait une amélioration significative par rapport aux solutions actuelles utilisées dans les consoles portables et permettrait à Intel de concurrencer plus efficacement AMD. D'après les fuites, Intel se concentrerait sur des puces personnalisées basées sur les processeurs Panther Lake existants, tels que les Core Ultra X9 388H et Core Ultra X7 368H. On parle également d'une version avec un GPU Xe3 à 10 cœurs, suggérant une architecture basée sur le Core Ultra 5 338H. Si ces informations se confirment, les fabricants de consoles portables disposeront enfin d'une plateforme conçue exclusivement pour le jeu mobile. Les attentes sont donc élevées ; la seule question qui se pose est de savoir comment elle se comportera en pratique sur ce type d'appareils.
