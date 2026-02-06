Se connecter  
L'édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic est disponible
Publié le: 06/02/2026 @ 15:33:25: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLe combat continue en Outreterre ! Préparez-vous à franchir de nouveau la Porte des ténèbres et fouler les paysages ravagés par la gangrène de l’Outreterre avec l’édition anniversaire de WoW: Burning Crusade Classic, disponible dès à présent et comprise dans votre abonnement ou temps de jeu pour World of Warcraft. Unissez-vous contre la Légion ardente ! Champions et championnes de niveau 60 ou supérieur, joignez vos forces avec d’autres braves pour affronter l’armée redoutable de la Légion ardente. L’édition anniversaire de WoW® : Burning Crusade Classic inaugure :

* Le monde exilé de l’Outreterre : parcourez les cieux brisés et les terres dévastées de l’Outreterre, un monde exilé qui regorge de périls et de mystères.
* Races jouables : Draeneï et Elfes de sang : préparez-vous à maîtriser des pouvoirs inédits en incarnant des Draeneï et des Elfes de sang au cours de votre progression vers le nouveau niveau maximum (70).
* Et plus encore ! Également au programme : des montures volantes, le métier Joaillerie et trois raids ardus.

