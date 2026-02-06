Partage rapide avec AirDrop sur tous les appareils Android : la promesse alléchante de Google

Ces derniers mois, la question du partage rapide de données entre appareils est revenue au premier plan des discussions, notamment après les premiers tests d'interopérabilité entre Android et l' écosystème Apple . Et les rumeurs se multiplient quant à une possible extension de cette compatibilité aux modèles plus récents. Lors d'une conférence de presse dans les bureaux de Google à Taipei , de nouveaux détails ont émergé, suggérant que la prise en charge de cette fonctionnalité pourrait s'étendre à un nombre beaucoup plus important d'appareils. Selon Eric Kay , vice-président de l'ingénierie Android, Google étendra la prise en charge du partage de type AirDrop via Quick Share à davantage de téléphones courant 2026. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité est restée exclusive à la série Pixel 10 , où elle est apparue en novembre 2025 . Kay a expliqué que l'équipe avait investi beaucoup d'énergie pour assurer une compatibilité totale non seulement avec les iPhones , mais aussi avec les iPads et les MacBooks , afin de rendre la connexion entre différents environnements fiable. Ce n'est qu'après avoir vérifié la stabilité du système que Google a commencé à collaborer avec d'autres fabricants pour l'étendre au reste de l'écosystème Android.
L'entreprise promet des annonces très prochainement , sans toutefois préciser d'événement. La présence d'événements comme Samsung Unpacked ou le MWC dans le calendrier est une simple coïncidence, et non une référence directe. Kay a également évoqué un autre détail concernant le transfert de données pour les utilisateurs qui changent de plateforme. Google travaille à faciliter la transition, notamment pour les utilisateurs venant d' iOS , mais aucune information supplémentaire n'a été communiquée pour le moment. En résumé, la possibilité d'une nouvelle étape importante vers l'intégration entre les mondes Android et iOS devient de plus en plus concrète, et nous nous attendons à ce qu'une annonce officielle à ce sujet ne tarde pas.
