Dates de sortie d'Android 17 : Calendrier pour 2026

L'année 2026 s'annonce chargée pour Android , avec un calendrier de mises à jour dense mêlant versions Canary, bêtas publiques et mises à jour trimestrielles. Ce calendrier s'inscrit dans la continuité du nouveau modèle initié par Google en 2025, qui continue d'évoluer sans logique apparente. Le flux le plus régulier de mises à jour Android se présente sous la forme de versions Canary , la version la plus expérimentale du système. Google maintient un calendrier de publication mensuel , suivant la même cadence qu'en 2025. Les versions Canary de 2026 vont de la version 2601 ( janvier) à la version 2612 ( décembre ), leur numérotation indiquant simplement l'année et le mois. Les versions Canary du début de l'année intègrent du code expérimental d'Android 17 , tandis que les premières traces d' Android 18 apparaissent en novembre . Il convient de souligner que ces versions sont réservées aux développeurs ; elles sont donc idéales pour tester des fonctionnalités encore loin de leur version finale et non pour une utilisation quotidienne.
La situation se complique un peu plus concernant les versions stables du système. Selon le nouveau cycle de développement, Android 17 Cinnamon Bun devrait arriver dans sa version complète au cours du deuxième trimestre , aux alentours de juin. Cette mise à jour marque la transition vers le nouveau SDK avec le niveau d'API 37 et coïncide avec la publication du code source AOSP, utile aux développeurs de ROM personnalisées. Une mise à jour mineure avec l'API 37.1 est prévue pour le quatrième trimestre , aux alentours de décembre, accompagnée d'une seconde publication d'AOSP.
Entre ces deux dates, Google déploie les mises à jour QPR , des mises à jour trimestrielles qui apportent des modifications visuelles et fonctionnelles sans toucher aux API. La première, Android 17 QPR1 , est attendue entre septembre et octobre et propose une série de fonctionnalités conçues pour les appareils Pixel. Pour compléter le tableau, le cycle se termine avec Android 16 QPR3, attendu aux alentours de mars, une mise à jour de maintenance qui prépare le terrain pour le lancement final d'Android 17.
Le programme bêta couvre chaque période de publication stable l'une après l'autre. De janvier à mars, Android 16 QPR3 est testé , tandis que de mars à juin, l'attention se porte directement sur la bêta d'Android 17 , les versions préliminaires pour développeurs étant remplacées par les versions Canary. Les versions bêta d'Android 17 QPR1 sont déployées entre juin et septembre , suivies des versions bêta QPR2 jusqu'en décembre. La version bêta d'Android 17 QPR3 , disponible de décembre à mars 2027, clôt le cycle . Chaque phase nous permet de vérifier la stabilité et la compatibilité du système, offrant un aperçu des fonctionnalités qui arriveront dans les mois suivants.
