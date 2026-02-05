Le prix de la PS5 n'augmentera pas cette année.

Lors de la publication de son rapport financier du troisième trimestre, dans lequel Sony a annoncé que les ventes de PS5 avaient dépassé 92,2 millions d'unités au 31 décembre 2025 et que les ventes de lancement de Ghost of Yotei avaient surpassé celles de Ghost of Tsushima, l'entreprise a également fourni des informations sur sa gestion de la pénurie de mémoire. Le directeur financier de Sony, Lin Tao, a déclaré que Sony avait actuellement des raisons d'être prudemment optimiste, ce qui sera particulièrement encourageant pour ceux qui prévoient d'acheter une PS5 en 2026. M. Tao a précisé qu'en matière de mémoire, l'entreprise était déjà en mesure de garantir l'approvisionnement minimum nécessaire pour traverser avec succès la période de forte activité des ventes à la fin du prochain exercice fiscal.
Il a ajouté que Sony entend poursuivre les négociations avec différents fournisseurs afin de garantir des volumes de composants suffisants et de répondre à la demande des consommateurs. Par conséquent, selon les informations actuelles, Sony s'est prémuni contre les pénuries de mémoire au moins jusqu'à la fin de l'exercice fiscal en cours, y compris en 2026 et pendant les fêtes de fin d'année. Ceci est d'autant plus important que le prix de la PS5 a déjà augmenté l'année dernière, cette hausse étant progressive selon les régions. Les déclarations de Tao laissent espérer qu'il n'y aura pas de nouvelles augmentations de prix pour la console en 2026, du moins en raison de la pénurie de mémoire. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent acheter une PS5 avant la sortie de GTA 6.
