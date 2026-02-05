L'iPhone Fold bénéficiera d'une protection d'écran avancée.

L'écran interne de l'iPhone Fold est considéré comme l'un des composants les plus complexes du premier smartphone pliable d'Apple. Des rapports antérieurs indiquaient que l'entreprise avait rencontré des difficultés techniques pour éliminer le pli de l'écran, un problème qu'elle affirmait pourtant avoir résolu. Parmi les essais menés avec du verre ultra-fin d'épaisseurs variables, un nouveau rapport suggère qu'Apple envisage également l'utilisation d'un film de polyimide placé sur le verre afin d'améliorer sa résistance aux rayures. Si cette option est finalement retenue, l'iPhone Fold surpasserait les appareils pliables de Samsung.
L'iPhone Fold devrait être dévoilé plus tard cette année, en même temps que les modèles iPhone 18 Pro, ce qui ne laisse à Apple que quelques mois pour finaliser sa conception et ses composants. Selon The Elec, la firme explore l'utilisation d'un film de polyimide, mais envisage également un film PET, comme celui utilisé par Samsung, qui est lui aussi appliqué sur le verre ultra-fin pour une protection accrue. Une source proche du dossier affirme qu'Apple n'a pas encore pris de décision définitive, mais le choix du polyimide semble plus probable. La principale différence réside dans le fait que le polyimide est plus coûteux à produire, mais offre une meilleure résistance aux rayures que le PET. Pour Apple, il s'agit d'un avantage concurrentiel significatif, susceptible de séduire les acheteurs.
L'iPhone Fold devrait être dévoilé plus tard cette année, en même temps que les modèles iPhone 18 Pro, ce qui ne laisse à Apple que quelques mois pour finaliser sa conception et ses composants. Selon The Elec, la firme explore l'utilisation d'un film de polyimide, mais envisage également un film PET, comme celui utilisé par Samsung, qui est lui aussi appliqué sur le verre ultra-fin pour une protection accrue. Une source proche du dossier affirme qu'Apple n'a pas encore pris de décision définitive, mais le choix du polyimide semble plus probable. La principale différence réside dans le fait que le polyimide est plus coûteux à produire, mais offre une meilleure résistance aux rayures que le PET. Pour Apple, il s'agit d'un avantage concurrentiel significatif, susceptible de séduire les acheteurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité