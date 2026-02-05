Apple établit un record : près de 7 smartphones sur 10 aux États-Unis sont des iPhones.

Le marché américain des smartphones a clôturé le quatrième trimestre 2025 avec une hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Cette légère croissance a été freinée par la faiblesse du segment des appareils à moins de 300 dollars et le déclin des modèles Android plus chers . Dans ce contexte, le segment des 300 à 600 dollars a enregistré une hausse de 27 % , surpassant ainsi le segment des plus de 600 dollars , qui est resté globalement stable. Le segment le plus abordable, celui des moins de 300 dollars , a quant à lui reculé de 7 % , pénalisé par une baisse de la demande et un marché de plus en plus concentré. Parmi les fabricants, Motorola a dépassé Samsung sur le segment d'entrée de gamme , grâce aux nouveaux Moto G Play 2026 et Moto G 5G 2026 , lancés à une période où peu de modèles prépayés arrivent généralement sur le marché. Apple a réalisé son meilleur trimestre historique aux États-Unis, atteignant une part de marché de 69 % , contre 65 % l'année précédente. Samsung a été la principale victime de cette situation , chutant à 13 % . Les résultats d'Apple ont été portés par les iPhone 16e et iPhone 17 , qui ont bénéficié d'offres particulièrement agressives de la part des trois principaux opérateurs américains ( AT&T , T-Mobile et Verizon ). AT&T, en particulier, a réalisé 89 % de parts de marché d'Apple dans ses ventes totales de smartphones, tandis que les deux autres opérateurs ont tout de même constaté une augmentation de leur part de marché Apple par rapport à 2024. L' iPhone 17 Pro Max a été le modèle le plus vendu sur les trois canaux. L' iPhone 16e a également trouvé sa place auprès d'un public plus soucieux de son budget, se révélant populaire sur les plateformes de paiement prépayé et chez les grands détaillants, et clôturant le mois de décembre avec son meilleur mois de ventes depuis son lancement.
D'après les analystes de Counterpoint, la croissance du segment des smartphones entre 300 et 600 dollars indique que de nombreux utilisateurs se tournent vers des produits plus abordables, en raison d'une conjoncture économique moins favorable. Apple , avec l'iPhone 16e, et Google , avec le Pixel 9a , ont réalisé de bonnes performances sur ce segment, tandis que Samsung et Motorola ont perdu des parts de marché. La situation est différente sur le segment des appareils à moins de 300 dollars , fragilisé non seulement par une demande atone, mais aussi par la hausse attendue du prix de la mémoire . Au cours des deux prochains trimestres, le coût des composants pourrait augmenter de plus de 15 % , ce qui représenterait une charge importante pour des appareils dont les marges sont déjà faibles. Même une légère augmentation de prix pourrait donc impacter directement les utilisateurs . Il reste à voir si la croissance du segment milieu de gamme se poursuivra en 2026, hors période des fêtes, ou si les utilisateurs privilégieront à nouveau les modèles plus onéreux. Pour l'instant, le marché américain connaît une lente mais nette réorganisation, et c'est Apple, l'entreprise mordue , qui en profite .
