Android Auto : Les voitures disparaissent de Google Maps : que se passe-t-il ?

Ces derniers jours, plusieurs utilisateurs ont signalé un comportement étrange d' Android Auto : en conduisant, l' icône de la voiture sur Google Maps disparaît soudainement, ne laissant visible que la carte. La navigation fonctionne toujours bien , mais l'absence d'un point indiquant votre position est vraiment gênante, surtout lorsqu'on se fie aux graphismes pour s'orienter rapidement. D'après les rapports, le problème affecte l' icône du véhicule , quelle qu'elle soit. Certains utilisateurs utilisent des icônes personnalisées, d'autres conservent l'icône par défaut, mais dans les deux cas, l'élément disparaît parfois complètement. D'après ceux qui ont constaté l'anomalie, la carte continue de suivre la position du véhicule , affichant les indications et les informations trafic en temps réel. Seul le point indiquant votre position actuelle manque à l'appel. Le problème semble se produire le plus souvent lorsque Google Maps disparaît brièvement de l'écran, par exemple lors du retour à l'écran d'infodivertissement du véhicule ou lors de l'ouverture d'une application multimédia via Android Auto.
Les premiers signalements coïncident avec le déploiement de la mise à jour Android Auto 16.1 , activée ces derniers jours sur le canal stable. Nous avons également rencontré ce problème sur notre appareil, confirmant ainsi son caractère généralisé. La cause exacte est encore inconnue, mais le moment d'apparition suggère un simple bug introduit par cette mise à jour. Il s'agit clairement d'un bug graphique typique des mises à jour récentes, et un correctif devrait être déployé dans les prochaines mises à jour de Google. Pour l'instant, la seule solution consiste à essayer d'installer une version antérieure d'Android Auto.
