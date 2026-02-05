Gemini utilisera des applications pour vous : l’automatisation sur Android devient concrète.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Gemini utilisera des applications pour vous : l’automatisation sur Android dev...
Publié le: 05/02/2026 @ 15:51:52: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGemini pourra bientôt contrôler directement votre écran Android . En fait, ce sera même plus tôt que prévu : de nouveaux éléments indiquent que cette fonctionnalité est en cours de développement, ce qui laisse supposer un processus assez complexe en coulisses. L’image qui se dessine est celle d’une fonction capable d’effectuer des tâches quotidiennes dans certaines applications compatibles , mais accompagnée d’avertissements assez clairs concernant la responsabilité et la confidentialité . Le code de la version bêta 17.4 de l' application Google contient des lignes dédiées à une fonction appelée « Get tasks done with Gemini », nom de code interne : bonobo . Ce mode repose sur l' automatisation de l'écran , une fonctionnalité introduite par Android avec la distribution 16 QPR3 . Le principe est simple : Gemini gère certaines opérations dans les applications compatibles , comme passer des commandes ou réserver des courses. Cette fonctionnalité semble faire partie des Labs et est donc encore en phase expérimentale ; une interaction régulière est nécessaire pour éviter tout malentendu. Google précise que Gemini peut commettre des erreurs et souligne que l'utilisateur demeure entièrement responsable des actions de l'agent. Le processus peut être interrompu à tout moment et le contrôle manuel repris, empêchant ainsi toute poursuite involontaire de l'automatisation.

Les avertissements les plus explicites concernent le traitement des données sensibles . Lorsque Gemini interagit avec une application, certaines captures d'écran sont analysées par des examinateurs si l' option « Conserver l'activité » est activée. Google déconseille de saisir ses identifiants de connexion ou ses informations de paiement dans les conversations avec Gemini et déconseille d'utiliser l'automatisation dans les situations sensibles ou urgentes. Toujours dans cette version bêta, des références apparaissent à une autre fonctionnalité, nommée en interne wasabi , liée à la gestion de l'image , c'est-à-dire la représentation tridimensionnelle déjà utilisée dans Google Meet sur Android XR . Les chaînes de caractères révèlent des options telles que « Image prête », « Reprendre » et une mention relative à la confidentialité qui accorde un contrôle exclusif sur son image numérique. L'avenir appartient à l'intelligence artificielle agentive , dont on parle depuis un certain temps déjà, mais qui devient aujourd'hui une réalité. L'évolution de cette automatisation reste à voir.
Android Auto : Les voitures disparaissen... »« Google Aluminum, le nouveau ChromeOS pre...
Plus d'actualités dans cette catégorie
05-02Google Aluminum, le nouveau ChromeOS prendra plus de temps : premiers détails
02-02Gemini est de plus en plus utile sur Google Agenda : il gère désormais tous les calendriers.
02-02Google Maps fait peau neuve : Gemini vous guide désormais à pied et à vélo.
30-01Les écouteurs Google Pixel Buds 2a seront disponibles dans de nouvelles couleurs.
16-01Gemini met à jour et corrige vos problèmes : gestion de fichiers améliorée
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Apple établit un record : près de 7 smartphones sur 10 aux États-Unis sont des iPhones.
Android Android
Android Auto : Les voitures disparaissent de Google Maps : que se passe-t-il ?
Google Google
Gemini utilisera des applications pour vous : l’automatisation sur Android devient concrète.
Google Google
Google Aluminum, le nouveau ChromeOS prendra plus de temps : premiers détails
Matériel Matériel
Le prix et la date de sortie du matériel Steam restent indéterminés.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?