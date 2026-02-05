Gemini utilisera des applications pour vous : l’automatisation sur Android devient concrète.

Gemini pourra bientôt contrôler directement votre écran Android . En fait, ce sera même plus tôt que prévu : de nouveaux éléments indiquent que cette fonctionnalité est en cours de développement, ce qui laisse supposer un processus assez complexe en coulisses. L’image qui se dessine est celle d’une fonction capable d’effectuer des tâches quotidiennes dans certaines applications compatibles , mais accompagnée d’avertissements assez clairs concernant la responsabilité et la confidentialité . Le code de la version bêta 17.4 de l' application Google contient des lignes dédiées à une fonction appelée « Get tasks done with Gemini », nom de code interne : bonobo . Ce mode repose sur l' automatisation de l'écran , une fonctionnalité introduite par Android avec la distribution 16 QPR3 . Le principe est simple : Gemini gère certaines opérations dans les applications compatibles , comme passer des commandes ou réserver des courses. Cette fonctionnalité semble faire partie des Labs et est donc encore en phase expérimentale ; une interaction régulière est nécessaire pour éviter tout malentendu. Google précise que Gemini peut commettre des erreurs et souligne que l'utilisateur demeure entièrement responsable des actions de l'agent. Le processus peut être interrompu à tout moment et le contrôle manuel repris, empêchant ainsi toute poursuite involontaire de l'automatisation.
Les avertissements les plus explicites concernent le traitement des données sensibles . Lorsque Gemini interagit avec une application, certaines captures d'écran sont analysées par des examinateurs si l' option « Conserver l'activité » est activée. Google déconseille de saisir ses identifiants de connexion ou ses informations de paiement dans les conversations avec Gemini et déconseille d'utiliser l'automatisation dans les situations sensibles ou urgentes. Toujours dans cette version bêta, des références apparaissent à une autre fonctionnalité, nommée en interne wasabi , liée à la gestion de l'image , c'est-à-dire la représentation tridimensionnelle déjà utilisée dans Google Meet sur Android XR . Les chaînes de caractères révèlent des options telles que « Image prête », « Reprendre » et une mention relative à la confidentialité qui accorde un contrôle exclusif sur son image numérique. L'avenir appartient à l'intelligence artificielle agentive , dont on parle depuis un certain temps déjà, mais qui devient aujourd'hui une réalité. L'évolution de cette automatisation reste à voir.
