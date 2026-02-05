Google Aluminum, le nouveau ChromeOS prendra plus de temps : premiers détails

L'annonce par Google du développement d'Aluminium , système fusionnant Android et ChromeOS , a suscité une grande curiosité. L'idée d'un environnement unique conçu pour ordinateurs portables et tablettes apparaît comme une avancée majeure attendue depuis des années, notamment après les difficultés rencontrées par Android sur tablettes et les limites de ChromeOS pour remplacer un ordinateur traditionnel. De nouvelles informations issues de documents juridiques américains ont toutefois tempéré l'enthousiasme : le calendrier officiel apparaît beaucoup plus long et, surtout, beaucoup plus compliqué que prévu. D'après les documents relatifs à l' affaire antitrust contre Google , la version complète d' Aluminum ne sera pas disponible avant 2028. Malgré les déclarations de Sameer Samat, responsable d'Android , en 2025, qui évoquait un possible lancement en 2026, Google a présenté un point de vue très différent aux juges. La voie « la plus rapide » citée dans les documents prévoit un accès initial pour certains testeurs commerciaux de confiance seulement à la fin de 2026 . L’adoption dans les environnements d’entreprise et d’éducation, actuellement les principaux secteurs d’utilisation des Chromebooks, est repoussée directement à 2028 . Ces délais sont également dus à un problème technique soulevé par les avocats de Google : tous les matériels actuels ne seront pas compatibles avec le nouveau système. Certains appareils pourront migrer, tandis que d’autres resteront sous ChromeOS , qui devra recevoir des mises à jour au moins jusqu’en 2033 , conformément à l’ engagement de support de 10 ans .
Les documents révèlent également le projet de Google d' abandonner ChromeOS dès que possible. La date cible pour son arrêt complet est 2034 , sous réserve des réglementations imposant une période de support minimale. John Maletis, responsable de ChromeOS, a confirmé que tous les Chromebooks ne seront pas compatibles avec le nouveau système en raison de limitations techniques . Les modèles les plus récents auront plus de chances d'être compatibles, tandis que les autres continueront de recevoir les mises à jour de ChromeOS sans passer à Aluminum. Le professeur Jason Nieh , cité dans les documents comme témoin et intervieweur des ingénieurs de Google, a également confirmé l'existence d'un certain pourcentage d'appareils incompatibles, mais n'a pas indiqué de pourcentage. La partie la plus sensible des documents qui ont été publiés concerne le traitement spécial accordé à ChromeOS et, apparemment, également au futur Aluminium , dans le contexte des restrictions imposées à Google par le juge Amit Mehta dans l'affaire antitrust. Bien que le juge ait interdit les accords privilégiant la recherche Google ou les applications Google sur les smartphones Android, il a exclu de cette interdiction les appareils fonctionnant sous ChromeOS ou son successeur. En pratique, Google pourrait donc continuer à conclure des accords favorisant ses propres applications sur Aluminum. Le juge a justifié sa décision en arguant que le navigateur Chrome est un composant essentiel de ChromeOS. Cette position pourrait également s'appliquer à Aluminium, bien que sa nécessité dépende des choix de conception effectués par Google lui-même.
En résumé, tout bien considéré, la transition de ChromeOS à Aluminum apparaît beaucoup plus longue et complexe que prévu, et laisse penser que la fusion entre les deux univers Google ne se fera pas de manière linéaire.
