Le prix et la date de sortie du matériel Steam restent indéterminés.

Valve a ajusté son calendrier de lancement pour son matériel Steam, comme indiqué sur le blog officiel de Steam . Suite à l'annonce de novembre, l'entreprise prévoyait de communiquer des prix et des dates de sortie précis pour la Steam Machine, le Steam Frame et le Steam Controller, mais doit désormais faire face à des retards en raison de pénuries mondiales de composants de mémoire. La disponibilité limitée et la hausse des coûts nécessitent une révision des prix et du calendrier, notamment pour la Steam Machine et le Steam Frame. Une sortie au cours du premier semestre est toujours prévue. Les dates et les prix précis ne sont pas encore disponibles et peuvent évoluer en fonction du marché.
Liens
Lien (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-02L'UE met fin aux chargeurs propriétaires. À partir de 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de ports USB-C.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité