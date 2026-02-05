AMD prépare déjà une puce pour la nouvelle Xbox.

Aujourd'hui, AMD a annoncé un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre 2025 et, lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, a également dévoilé des informations sur sa future gamme de produits. Par exemple, AMD a confirmé que la Steam Machine de Valve respecte le calendrier prévu et sera disponible dès le début de cette année. De plus, la division qui développe les processeurs pour les consoles PlayStation et Xbox prépare un système sur puce (SoC) basé sur l'architecture RDNA 5 pour la Xbox de nouvelle génération. Si les spécifications de la Steam Machine sont déjà connues, celles du processeur Xbox, nom de code Magnus, restent encore incertaines : ses spécifications n'ont pas été divulguées.
D'après les dernières informations, Magnus pourrait être le plus grand APU jamais conçu pour une console de jeux grand public. Il intègre une architecture à chiplets de 408 mm², dont 144 mm² sont dédiés au système sur puce (SoC) gravé en TSMC N3P, tandis que le sous-système graphique occupe 264 mm². Le processeur AMD devrait embarquer jusqu'à 11 cœurs, dont trois cœurs Zen 6 et huit cœurs Zen 6c basse consommation, ainsi qu'un puissant processeur graphique doté de 68 unités de calcul RDNA 5, de quatre moteurs de shaders et d'au moins 24 Mo de cache L2. La capacité mémoire pourrait atteindre 48 Go de GDDR7 avec un bus 192 bits. Un NPU dédié est également évoqué, qui devrait offrir des performances d'IA embarquées élevées, jusqu'à 110 TOPS. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs.
