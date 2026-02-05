Se connecter  
Apple a intégré des agents d'IA dans Xcode.
Publié le: 05/02/2026 @ 00:15:06: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple intègre les agents de programmation IA d'OpenAI et d'Anthropic directement dans son application Xcode. Les nouvelles intégrations d'Xcode 26.3 permettront aux développeurs d'utiliser Claude Agent d'Anthropic et Codex d'OpenAI pour écrire et modifier du code, changer les paramètres du projet, consulter la documentation et effectuer d'autres tâches. Xcode est l'environnement de développement utilisé pour créer et tester des applications pour iPhone, Mac, iPad, Apple Watch et Apple TV. Claude et ChatGPT étaient déjà disponibles dans Xcode, mais ces agents IA pourront désormais effectuer des actions directement dans l'application, et non plus seulement fournir des suggestions.

Apple rend également Xcode accessible via le protocole MCP (Model Context Protocol), un standard ouvert qui permettra aux développeurs d'intégrer d'autres outils d'IA à l'environnement de développement. Cette annonce intervient au lendemain du lancement par OpenAI de son application Codex pour Mac, qui permet de coder avec une équipe d'agents d'IA. Apple a annoncé que Xcode 26.3 sera disponible dès aujourd'hui pour les membres du programme Apple Developer, et qu'une version pour l'App Store sera bientôt disponible. C'est une excellente nouvelle, car cela permettra aux développeurs de créer des applications plus rapidement. Cependant, la qualité de ce contenu reste une préoccupation. En effet, les agents d'IA ne produisent pas toujours le code attendu par Apple.
