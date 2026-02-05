Adobe a changé d'avis concernant la fermeture d'Animate.

Adobe ne prévoit plus d'arrêter le support d'Adobe Animate le 1er mars prochain. Dans sa FAQ, l'entreprise indique qu'Animate passe en mode de support technique et qu'il n'est pas prévu de désactiver ou de restreindre l'accès à l'application. Le programme continuera de recevoir des mises à jour de sécurité et des correctifs réguliers et restera accessible aux nouveaux utilisateurs comme aux utilisateurs existants, mais aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée. Suite à l'annonce initiale de la fin du support lundi, de nombreux créateurs de contenu ont exprimé leur mécontentement. Adobe souligne désormais que l'entreprise entend garantir aux utilisateurs d'Animate un accès continu à leur contenu, quel que soit le stade de développement de l'application.a
Adobe a également reconnu que l'e-mail annonçant la fin du support d'Animate envoyé aux utilisateurs n'était pas conforme aux normes internes de l'entreprise et a suscité une grande confusion et des inquiétudes au sein de la communauté, comme l'a indiqué Mike Chambers, membre de l'équipe Adobe Community, dans un message publié sur Reddit. La déclaration actuelle d'Adobe précise qu'Animate restera disponible en mode maintenance pour une durée indéterminée pour les particuliers, les petites entreprises et les grandes entreprises. Auparavant, l'entreprise avait annoncé que les utilisateurs sans abonnement Entreprise pourraient utiliser Animate et télécharger leur contenu jusqu'au 1er mars 2027, et les grandes entreprises jusqu'au 1er mars 2029 ; toutefois, ces restrictions ne sont plus en vigueur.
