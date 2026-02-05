Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Adobe a changé d'avis concernant la fermeture d'Animate.
Publié le: 05/02/2026 @ 00:12:57: Par Nic007 Dans "Adobe"
AdobeAdobe ne prévoit plus d'arrêter le support d'Adobe Animate le 1er mars prochain. Dans sa FAQ, l'entreprise indique qu'Animate passe en mode de support technique et qu'il n'est pas prévu de désactiver ou de restreindre l'accès à l'application. Le programme continuera de recevoir des mises à jour de sécurité et des correctifs réguliers et restera accessible aux nouveaux utilisateurs comme aux utilisateurs existants, mais aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée. Suite à l'annonce initiale de la fin du support lundi, de nombreux créateurs de contenu ont exprimé leur mécontentement. Adobe souligne désormais que l'entreprise entend garantir aux utilisateurs d'Animate un accès continu à leur contenu, quel que soit le stade de développement de l'application.a

Adobe a également reconnu que l'e-mail annonçant la fin du support d'Animate envoyé aux utilisateurs n'était pas conforme aux normes internes de l'entreprise et a suscité une grande confusion et des inquiétudes au sein de la communauté, comme l'a indiqué Mike Chambers, membre de l'équipe Adobe Community, dans un message publié sur Reddit. La déclaration actuelle d'Adobe précise qu'Animate restera disponible en mode maintenance pour une durée indéterminée pour les particuliers, les petites entreprises et les grandes entreprises. Auparavant, l'entreprise avait annoncé que les utilisateurs sans abonnement Entreprise pourraient utiliser Animate et télécharger leur contenu jusqu'au 1er mars 2027, et les grandes entreprises jusqu'au 1er mars 2029 ; toutefois, ces restrictions ne sont plus en vigueur.
Apple a intégré des agents d'IA dans X... »« Netflix ne fonctionnera plus sur PlaySta...
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-02Adobe ferme son application Animate.
20-01L'ère de Photoshop touche à sa fin. Les investisseurs fuient en masse.
11-12Adobe intègre Photoshop, Acrobat et Express à ChatGPT : une simplicité maximale pour les fonctions les plus courantes
30-10Adobe dévoile une IA qui automatise les tâches ingrates
05-09Une application Adobe gratuite pourrait révolutionner le montage vidéo mobile
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
AMD prépare déjà une puce pour la nouvelle Xbox.
Apple Apple
Apple a intégré des agents d'IA dans Xcode.
Adobe Adobe
Adobe a changé d'avis concernant la fermeture d'Animate.
Vidéo Vidéo
Netflix ne fonctionnera plus sur PlayStation 3 à compter du 2 mars
Consoles Consoles
La PDG d'AMD révèle la date de sortie prévue de la nouvelle Xbox.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?