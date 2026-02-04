Netflix ne fonctionnera plus sur PlayStation 3 à compter du 2 mars

La PlayStation 3 continue de séduire, même à l'ère de la PlayStation 5 , grâce à un catalogue de jeux devenu iconique pour beaucoup. Cependant, une autre caractéristique historique de la console de Sony est sur le point de disparaître. Netflix a annoncé la fin du support de son application sur PS3 , marquant une nouvelle étape dans l'abandon progressif de la plateforme. Cette nouvelle n'est pas surprenante, mais elle suscite une certaine mélancolie, surtout compte tenu du rôle central qu'a joué la console comme centre multimédia pendant plus d'une décennie. Lorsqu'on lance l'application Netflix sur une PlayStation 3, un message clair s'affiche : « Malheureusement, Netflix ne sera plus disponible sur cet appareil après le 2 mars 2026. » Après cette date, le service de streaming ne fonctionnera plus sur la console, rendant impossible l'utilisation de la PS3 pour regarder des films et des séries. Netflix n'a fourni aucune explication officielle, mais le contexte permet de comprendre les raisons : maintenir une application à jour et sécurisée sur un matériel de 2006, avec une base d'utilisateurs désormais très réduite, n'est plus rentable.
La longévité de ce support reste une exception dans le paysage technologique. Netflix avait déjà abandonné depuis longtemps des appareils plus récents comme la Wii U et la Nintendo 3DS, ce qui rend le cas de la PlayStation 3 plutôt rare. Sans surprise, l'annonce a surtout suscité des réactions nostalgiques au sein de la communauté, plutôt que de véritables protestations : l'impression générale est que nous assistons à la fin d'une époque, surtout l'année où la console fête ses vingt ans. D'un point de vue pratique, la disparition de Netflix ne rend pas la PS3 inutilisable comme appareil multimédia. Des solutions comme Universal Media Server existent toujours et permettent de diffuser du contenu multimédia légalement stocké sur un PC ou un NAS vers la console, offrant ainsi une alternative à ceux qui continuent d'utiliser la plateforme à domicile. Parallèlement, l'accès au PlayStation Store reste actif, bien qu'avec des limitations : il n'est plus possible d'ajouter des fonds directement depuis la console ; il faut utiliser l'application PlayStation ou d'autres appareils.
