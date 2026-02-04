La PDG d'AMD révèle la date de sortie prévue de la nouvelle Xbox.

Lors de la conférence sur les résultats financiers d'AMD pour le quatrième trimestre 2025 , la PDG de la société, Lisa Su, a subtilement laissé entendre quand on peut s'attendre à la sortie de la prochaine génération de consoles Xbox. AMD est un partenaire clé de Microsoft sur le marché des consoles depuis des années. Les Xbox One et Xbox Series X|S sont toutes deux basées sur des SoC semi-personnalisés d'AMD. Cette collaboration s'est récemment intensifiée, du projet Asus ROG Xbox Ally X aux partenariats annoncés officiellement en juin 2025 pour la Xbox de nouvelle génération. Su a déclaré que le développement de SoC semi-personnalisés pour la Xbox de nouvelle génération « progresse bien et devrait permettre un lancement en 2027 ». Concernant les revenus clients, Su a déclaré que le développement de SoC semi-personnalisés pour la Xbox de nouvelle génération « progresse bien et devrait permettre un lancement en 2027 ». Cette formulation est significative, car AMD ne confirme pas de lancement, mais seulement sa capacité à le prendre en charge. Il s'agit d'un jargon d'entreprise classique, surtout dans une présentation destinée aux investisseurs.
Des rumeurs circulent depuis des mois concernant les spécifications de la nouvelle console. Selon une source réputée du site Moore's Law is Dead, le processeur graphique (APU), nom de code « Magnus », utilisera des cœurs Zen 6 et Zen 6c ainsi qu'un processeur graphique basé sur l'architecture RDNA 5 (Navi 5). Fait intéressant, ces informations concordent partiellement avec des documents internes de Microsoft qui ont fait surface lors du litige avec la FTC. Dans les documents divulgués, Microsoft évoque une « plateforme hybride de nouvelle génération » avec un lancement potentiel en 2028 et la prise en compte des architectures ARM64 et x64. Parallèlement, le calendrier indique une finalisation de la puce début 2026 et des kits de développement fin 2026 ou début 2027. Il est toutefois important de rappeler que les plans internes peuvent évoluer en fonction de la situation du marché, et la crise actuelle de la mémoire pourrait certainement freiner les fabricants de consoles. Néanmoins, à ce jour, de nombreux indices laissent penser que 2027 est le scénario le plus réaliste. Mais tant que Microsoft ne l'aura pas confirmé officiellement, rien n'est certain.
