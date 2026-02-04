Amazon Fire TV interdit les applications non autorisées : le blocage est désormais total

Ces derniers mois, Amazon a considérablement renforcé son contrôle sur Fire TV , mais ce changement marque un tournant. L'entreprise a commencé à empêcher l'installation d'applications considérées comme liées au piratage , en les bloquant avant même leur lancement. Cette décision fait suite à une série de changements progressifs : d’abord de simples avertissements , puis des blocages effectifs lors de l’ouverture d’applications. Désormais, cependant, la porte se ferme à l’entrée. Le nouveau système agit directement lors de l'installation : les paquets aux noms suspects sont bloqués et n'apparaissent plus dans la liste des applications. Il devient ainsi impossible d'utiliser des outils de clonage directement sur l'appareil pour contourner les contrôles de sécurité, une pratique courante chez les utilisateurs avertis. Amazon avait précédemment retiré une application de clonage de sa boutique , rendant le processus plus fastidieux. Désormais, en empêchant l'installation des applications bloquées, ces outils ne peuvent même plus analyser le fichier original car celui-ci n'est pas présent sur la Fire TV. Le résultat, cependant, ne change pas grand-chose pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser des applications non autorisées. Le clonage peut également avoir lieu avant l'installation, à l'aide d'outils externes ou de sites qui modifient directement les fichiers APK . De plus, des versions pré-modifiées de nombreuses applications figurant sur liste noire circulent déjà et, du moins pour l'instant, ne sont pas incluses dans les filtres d'Amazon.
Les réactions de la communauté révèlent une atmosphère tendue. Certains utilisateurs signalent des réinitialisations d'usine inopinées, leurs Fire TV restant bloquées pendant le processus car les mises à jour obligatoires étaient impossibles à éviter . D'autres indiquent que leurs Fire TV déclarent certaines applications « incompatibles » lorsqu'elles sont connectées à un téléviseur équipé de Fire OS. De nombreux commentaires critiquent l'ingérence d'Amazon dans la définition de ce qui peut être installé sur un appareil légitimement acheté, tandis que d'autres défendent le blocage comme une tentative de lutter contre l'utilisation illicite de contenu. La discussion aborde également la question des appareils vendus à perte et compensés par la publicité et les services, un point clé pour ceux qui affirment qu'Amazon tente de protéger son modèle économique.
L'utilisateur achète le matériel, mais pas le logiciel , lequel est soumis à des conditions d'utilisation lui permettant notamment de bloquer ou de supprimer des applications. Cette position est contestée par ceux qui souhaitent des chargeurs de démarrage déverrouillables ou des alternatives au système d'exploitation propriétaire. Le tableau qui se dessine est celui d'un écosystème de plus en plus fermé, avec des utilisateurs envisageant de migrer vers Android Box ou des appareils génériques, jugés plus flexibles, et d'autres défendant Fire TV pour son intégration avec les services domestiques et les appareils connectés de la maison, montrant à quel point la perception de la situation varie en fonction des besoins.
