Un nouveau processeur Intel sans carte graphique intégrée a fait son apparition en ligne.

À quelques semaines de la sortie définitive de la gamme Arrow Lake Refresh d'Intel, de nouvelles informations laissent présager l'arrivée de plus de nouveaux modèles que prévu. Un processeur Core Ultra 5 250KF Plus, portant la référence BX80768250KF, est apparu chez un revendeur roumain. Il s'agit du premier modèle de la famille ARLR à arborer le suffixe KF, indiquant l'absence de carte graphique intégrée. Le système nécessitera donc une carte graphique dédiée, comme pour les versions KF précédentes. La fiche technique mentionne une fréquence d'horloge de 4,2 GHz, ce qui correspond parfaitement aux rumeurs concernant le Core Ultra 5 250K Plus et la fréquence de base de son cœur principal (P-core).
Cela signifie que les autres spécifications resteront inchangées : une fréquence de base de 3,5 GHz pour les cœurs E, une fréquence turbo pouvant atteindre 4,7 GHz pour les cœurs E et une fréquence boost maximale de 5,3 GHz pour les cœurs P. En réalité, la seule différence avec le nouveau modèle sera l’absence de GPU intégré, une pratique courante pour la série KF. Curieusement, le même magasin roumain propose déjà le Core Ultra 5 250K Plus (référence BX80768250K) et le Core Ultra 7 270K Plus (référence BX80768270K), tandis que le modèle phare, l’Ultra 9 290K Plus, n’y figure pas encore. Apparemment, ce processeur haut de gamme n’est pas encore prêt pour le marché roumain, mais on peut raisonnablement supposer qu’il sera disponible en magasin avant tous les autres. Après tout, Intel génère clairement davantage de revenus avec son processeur phare.
Cela signifie que les autres spécifications resteront inchangées : une fréquence de base de 3,5 GHz pour les cœurs E, une fréquence turbo pouvant atteindre 4,7 GHz pour les cœurs E et une fréquence boost maximale de 5,3 GHz pour les cœurs P. En réalité, la seule différence avec le nouveau modèle sera l’absence de GPU intégré, une pratique courante pour la série KF. Curieusement, le même magasin roumain propose déjà le Core Ultra 5 250K Plus (référence BX80768250K) et le Core Ultra 7 270K Plus (référence BX80768270K), tandis que le modèle phare, l’Ultra 9 290K Plus, n’y figure pas encore. Apparemment, ce processeur haut de gamme n’est pas encore prêt pour le marché roumain, mais on peut raisonnablement supposer qu’il sera disponible en magasin avant tous les autres. Après tout, Intel génère clairement davantage de revenus avec son processeur phare.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité