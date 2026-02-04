Adobe ferme son application Animate.

Adobe arrête officiellement Adobe Animate. Dans la FAQ de son site web, l'entreprise a annoncé l'arrêt de la commercialisation de ce logiciel d'animation le 1er mars, invoquant la disponibilité de nouvelles plateformes qui, selon elle, répondent mieux aux besoins des utilisateurs. Les utilisateurs pourront accéder à leurs fichiers Animate et les télécharger jusqu'au 1er mars 2027, et les entreprises jusqu'au 1er mars 2029. D'ici là, l'application restera disponible au téléchargement et Adobe continuera d'assurer le support technique. Passé ce délai, l'accès au service sera définitivement interrompu.
L'histoire d'Adobe Animate commence en 1996, lorsque FutureWave Software lance FutureSplash Animator, un éditeur de graphismes vectoriels conçu pour la création d'animations vectorielles. Plus tard dans l'année, Macromedia acquiert le logiciel et le renomme Flash. En 2005, Macromedia est racheté par Adobe, et le produit devient Adobe Flash Professional. En 2015, face au déclin progressif de Flash sur le web, Adobe annonce le changement de nom de l'application pour Adobe Animate. Bien qu'Adobe affirme que les abonnés à Creative Cloud Pro peuvent utiliser d'autres applications pour remplacer certaines fonctionnalités d'Animate, comme Adobe After Effects et Adobe Express, de nombreux utilisateurs qui continuent d'utiliser Animate sont très mécontents de la fermeture imminente du programme. Cependant, compte tenu du grand nombre de logiciels disponibles, trouver un logiciel aux fonctionnalités similaires ne devrait pas être difficile.
