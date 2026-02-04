Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Adobe ferme son application Animate.
Publié le: 04/02/2026 @ 00:21:59: Par Nic007 Dans "Adobe"
AdobeAdobe arrête officiellement Adobe Animate. Dans la FAQ de son site web, l'entreprise a annoncé l'arrêt de la commercialisation de ce logiciel d'animation le 1er mars, invoquant la disponibilité de nouvelles plateformes qui, selon elle, répondent mieux aux besoins des utilisateurs. Les utilisateurs pourront accéder à leurs fichiers Animate et les télécharger jusqu'au 1er mars 2027, et les entreprises jusqu'au 1er mars 2029. D'ici là, l'application restera disponible au téléchargement et Adobe continuera d'assurer le support technique. Passé ce délai, l'accès au service sera définitivement interrompu.

L'histoire d'Adobe Animate commence en 1996, lorsque FutureWave Software lance FutureSplash Animator, un éditeur de graphismes vectoriels conçu pour la création d'animations vectorielles. Plus tard dans l'année, Macromedia acquiert le logiciel et le renomme Flash. En 2005, Macromedia est racheté par Adobe, et le produit devient Adobe Flash Professional. En 2015, face au déclin progressif de Flash sur le web, Adobe annonce le changement de nom de l'application pour Adobe Animate. Bien qu'Adobe affirme que les abonnés à Creative Cloud Pro peuvent utiliser d'autres applications pour remplacer certaines fonctionnalités d'Animate, comme Adobe After Effects et Adobe Express, de nombreux utilisateurs qui continuent d'utiliser Animate sont très mécontents de la fermeture imminente du programme. Cependant, compte tenu du grand nombre de logiciels disponibles, trouver un logiciel aux fonctionnalités similaires ne devrait pas être difficile.
Un nouveau processeur Intel sans carte g... »« Les cartes graphiques AMD vont devenir b...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-01L'ère de Photoshop touche à sa fin. Les investisseurs fuient en masse.
11-12Adobe intègre Photoshop, Acrobat et Express à ChatGPT : une simplicité maximale pour les fonctions les plus courantes
30-10Adobe dévoile une IA qui automatise les tâches ingrates
05-09Une application Adobe gratuite pourrait révolutionner le montage vidéo mobile
25-02Photoshop pour smartphones est une réalité, mais pas pour tout le monde et pas avec tout
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Intel Intel
Un nouveau processeur Intel sans carte graphique intégrée a fait son apparition en ligne.
Adobe Adobe
Adobe ferme son application Animate.
AMD AMD
Les cartes graphiques AMD vont devenir beaucoup plus chères.
Consoles Consoles
La Nintendo Switch est désormais la console la plus vendue de Nintendo
Logiciels Logiciels
Sony brevète un système de création de podcasts d'IA mettant en scène les voix des personnages PlayStation.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?