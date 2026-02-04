Les cartes graphiques AMD vont devenir beaucoup plus chères.

Les cartes graphiques AMD pourraient bientôt subir d'importantes hausses de prix, leurs partenaires préparant une seconde augmentation. On savait déjà que les fabricants de cartes graphiques Radeon avaient augmenté leurs prix d'environ 5 à 10 % en janvier, et une nouvelle augmentation est attendue ce mois-ci ou le mois prochain. Cela entraînera inévitablement une hausse des prix des cartes graphiques de la série RX 9000, compliquant davantage la situation des joueurs à la recherche de solutions abordables. Selon Board Channels, les partenaires d'AMD envisagent d'aligner leurs prix sur ceux de NVIDIA. Si tel est le cas, des modèles comme les RX 9060 XT et RX 9070 ou RX 9070 XT pourraient atteindre des prix exorbitants. Le marché est déjà absurde : par exemple, la GeForce RTX 5060 Ti avec 16 Go de mémoire se vend à près de 700 $.
La Radeon RX 9060 XT avec 16 Go de mémoire est actuellement disponible à un prix nettement inférieur, entre 400 et 500 dollars. Cependant, compte tenu de la nouvelle stratégie d'AMD, cette carte graphique relativement abordable pourrait bien voir son prix rattraper celui de la RTX 5060 Ti avec 16 Go. La principale raison invoquée serait la forte hausse des prix de la mémoire vive (DRAM), qui complique la tâche d'AMD et de NVIDIA pour maintenir leurs prix de vente conseillés, voire même s'en approcher. Face à un coût de la mémoire multiplié par quatre, les deux fabricants privilégieraient, selon les rumeurs, les cartes graphiques dotées de 8 Go de mémoire. C'est une mauvaise nouvelle, car 8 Go sont clairement insuffisants pour les jeux vidéo modernes, notamment en résolution 2K.
