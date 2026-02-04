La Nintendo Switch est désormais la console la plus vendue de Nintendo

La Nintendo Switch a officiellement réécrit l'histoire de la firme japonaise : les données financières mises à jour au 31 décembre 2025 confirment qu'elle a détrôné la Nintendo DS , qui détenait le record depuis des années. La console hybride devient ainsi le matériel Nintendo le plus vendu de tous les temps . Mais ce n'est pas tout, car désormais, une seule icône absolue du secteur devance encore la Switch : la PS2 . Selon les données officielles , la Nintendo Switch a atteint 155,37 millions d'unités vendues dans le monde, grâce notamment aux 1,36 million de consoles distribuées au dernier trimestre 2025. Ce résultat lui a permis de dépasser la Nintendo DS, qui totalisait 154,02 millions d'unités vendues et dont la production est arrêtée depuis des années, rendant toute reprise impossible. Le nouveau classement des consoles Nintendo les plus vendues place la Switch en tête, suivie de la Nintendo DS, de la Game Boy (118,69 millions d'exemplaires), de la Wii (environ 101,6 millions) et de la Game Boy Advance (81,51 millons). Ce résultat souligne l'impact exceptionnel de la stratégie hybride de Nintendo, qui a su réunir les marchés du jeu de salon et du jeu portable sur une seule et même plateforme. Ce chiffre prend une dimension encore plus significative lorsqu'on considère le classement mondial de toutes les consoles. Seule la PlayStation 2 devance encore la Nintendo Switch, avec 160,63 millions d'unités vendues . L'écart dépasse désormais les 5 millions de consoles, une distance qui, il y a encore quelques années, semblait inatteignable.
Si la Nintendo Switch maintient son rythme de ventes actuel, elle pourrait dépasser la PS2 dès 2026. Cependant, compte tenu d'un ralentissement naturel dû à l'âge de la console et à l'arrivée de la Nintendo Switch 2, le scénario le plus prudent repousse ce record définitif à 2027. Parallèlement, les chiffres globaux témoignent de la force de l'écosystème Switch : plus de 1,5 milliard de jeux vendus, un volume qui confirme le succès commercial de la plateforme. La Nintendo Switch 2, malgré ses 17 millions d'unités déjà écoulées , n'en est qu'à ses débuts et il est peu probable qu'elle atteigne le même niveau de succès, compte tenu de son prix plus élevé et d'un marché aujourd'hui très différent. En bref, la Nintendo Switch n'est pas seulement la console Nintendo la plus vendue de tous les temps : elle est à deux doigts de devenir la console la plus vendue de l'histoire, la PlayStation 2 étant désormais dans son viseur.
