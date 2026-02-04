Sony brevète un système de création de podcasts d'IA mettant en scène les voix des personnages PlayStation.

Sony explore à nouveau l'intelligence artificielle générative , avec une idée aussi ambitieuse que controversée. Un nouveau brevet , récemment publié mais déposé en 2024, décrit un système de création de podcasts personnalisés, animés par les voix des personnages PlayStation . L'objectif est de proposer un contenu informatif sur mesure directement sur la plateforme. Le projet repose sur des modèles de langage (LLM), des profils d'utilisateurs et les propriétés intellectuelles historiques de l'entreprise. Cependant, des questions subsistent quant à son utilité réelle et ses implications juridiques. Lele brevet, intitulé « Podcasts génératifs basés sur LLM pour les joueurs », propose un système capable de générer automatiquement des podcasts à partir de modèles de langage avancés et des données associées au profil PlayStation de l'utilisateur. Concrètement, l'IA analyserait les habitudes de jeu, les jeux les plus joués et les principaux centres d'intérêt afin de créer un flux audio personnalisé, dédié aux actualités et mises à jour les plus pertinentes pour chaque profil. La particularité de ce podcast réside dans son mode d'animation : non pas une voix neutre, mais celle – recréée par une IA – de personnages emblématiques comme Kratos de God of War, Ellie de The Last of Us ou Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Si un utilisateur a passé beaucoup de temps sur un jeu en particulier, le système peut choisir ce personnage comme « animateur », renforçant ainsi le lien entre le contenu et l'identité du joueur.
D'après la description du brevet, les podcasts ne se limiteraient pas à l'audio. Ils pourraient être accompagnés de vidéos, de bandes-annonces, de captures d'écran ou d'autres contenus multimédias, s'intégrant directement au tableau de bord PlayStation. Des versions vidéo sont également prévues, avec des personnages virtuels ou des « animateurs virtuels » conçus pour servir de repère visuel pendant l'utilisation. Le niveau de personnalisation est l'un des aspects les plus controversés. L'article explique que l'IA pourrait inclure des blagues adressées directement à l'utilisateur, des commentaires sur ses performances ou ses erreurs de jeu, et des suggestions pour surmonter certains défis. Cette approche vise à rendre le contenu plus attrayant, mais soulève des questions quant à l'intérêt réel de ce type d'interaction. Le brevet justifie l'idée en remédiant à une limitation des plateformes actuelles : l'incapacité à proposer un contenu informationnel véritablement unique et ciblé pour tenir les utilisateurs informés des actualités de l'écosystème. L'utilisation de LLM permettrait précisément de combler cette lacune en automatisant la création de contenu personnalisé.
Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Le document ne mentionne ni le rôle des comédiens de doublage originaux des personnages, ni une quelconque compensation ou un quelconque accord concernant l'utilisation continue de leurs voix recréées par IA. Étant donné que les personnages appartiennent à Sony, mais que les voix sont associées à des professionnels spécifiques, cette question pourrait s'avérer cruciale pour une éventuelle application concrète. Comme c'est souvent le cas, il est bon de rappeler qu'un brevet ne garantit pas la commercialisation d'un produit. De nombreuses idées sont protégées sans jamais se concrétiser. Même dans ce cas précis, entre les incertitudes juridiques, l'utilité pratique discutable et la complexité technique, il est loin d'être certain que les podcasts sur l'IA des personnages PlayStation verront un jour le jour.
D'après la description du brevet, les podcasts ne se limiteraient pas à l'audio. Ils pourraient être accompagnés de vidéos, de bandes-annonces, de captures d'écran ou d'autres contenus multimédias, s'intégrant directement au tableau de bord PlayStation. Des versions vidéo sont également prévues, avec des personnages virtuels ou des « animateurs virtuels » conçus pour servir de repère visuel pendant l'utilisation. Le niveau de personnalisation est l'un des aspects les plus controversés. L'article explique que l'IA pourrait inclure des blagues adressées directement à l'utilisateur, des commentaires sur ses performances ou ses erreurs de jeu, et des suggestions pour surmonter certains défis. Cette approche vise à rendre le contenu plus attrayant, mais soulève des questions quant à l'intérêt réel de ce type d'interaction. Le brevet justifie l'idée en remédiant à une limitation des plateformes actuelles : l'incapacité à proposer un contenu informationnel véritablement unique et ciblé pour tenir les utilisateurs informés des actualités de l'écosystème. L'utilisation de LLM permettrait précisément de combler cette lacune en automatisant la création de contenu personnalisé.
Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Le document ne mentionne ni le rôle des comédiens de doublage originaux des personnages, ni une quelconque compensation ou un quelconque accord concernant l'utilisation continue de leurs voix recréées par IA. Étant donné que les personnages appartiennent à Sony, mais que les voix sont associées à des professionnels spécifiques, cette question pourrait s'avérer cruciale pour une éventuelle application concrète. Comme c'est souvent le cas, il est bon de rappeler qu'un brevet ne garantit pas la commercialisation d'un produit. De nombreuses idées sont protégées sans jamais se concrétiser. Même dans ce cas précis, entre les incertitudes juridiques, l'utilité pratique discutable et la complexité technique, il est loin d'être certain que les podcasts sur l'IA des personnages PlayStation verront un jour le jour.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité