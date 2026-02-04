Mozilla a décidé de communiquer clairement sa position sur la présence croissante de l'intelligence artificielle dans les navigateurs web. L'entreprise a annoncé un nouvel ensemble de fonctionnalités d'IA pour Firefox, dont la principale sera un bouton d'arrêt global permettant de désactiver d'un seul clic toutes les fonctionnalités d'IA actuelles et futures. Ce changement sera déployé auprès des utilisateurs avec la sortie de Firefox 148, prévue pour la fin du mois. Il témoigne clairement de la prise de conscience par Mozilla de la lassitude croissante des utilisateurs face à la multitude d'extensions « intelligentes » automatisées. Cette nouvelle approche constitue l'un des aveus les plus directs du secteur : l'intelligence artificielle générative ne fait pas l'unanimité sur Internet. Au lieu de considérer l'IA comme une fonctionnalité par défaut, Mozilla propose de laisser la possibilité de la désactiver complètement, sans avoir à parcourir des dizaines de paramètres.
Une nouveauté majeure sera un bouton central permettant de désactiver toutes les fonctionnalités d'IA disponibles dans le navigateur. Ceci s'applique aussi bien aux outils existants qu'à ceux que Mozilla prévoit d'introduire. Cette fonctionnalité sera accessible dans la nouvelle section « Contrôles d'IA » des paramètres de Firefox pour ordinateur. Les utilisateurs pourront gérer chaque fonctionnalité individuellement. Les paramètres leur permettront de désactiver les traductions automatiques, les aperçus de liens et l'intégration du chat au navigateur, tout en laissant les autres fonctionnalités actives. Pour ceux qui préfèrent une utilisation sans automatisation, un simple clic permettra de tout désactiver. Dans un article de blog officiel, Mozilla a reconnu ouvertement le clivage croissant autour de l'intelligence artificielle. Le PDG de Firefox, Adjt Varma, a souligné que les utilisateurs ont des attentes très différentes vis-à-vis de ce type de technologie et que certains ne souhaitent pas la voir intégrée aux outils du quotidien. L'entreprise affirme que son objectif est de proposer des choix simples et clairs, même pour ceux qui préfèrent un navigateur totalement dépourvu d'éléments d'IA.
Quelques jours auparavant, les créateurs du navigateur Vivaldi avaient annoncé l'abandon des fonctionnalités génératives, privilégiant désormais la confidentialité et une ergonomie classique. Le PDG de Vivaldi, Jon von Tetzchner, avait ouvertement admis que de nombreux utilisateurs réagissaient à l'IA avec réticence plutôt qu'avec enthousiasme. Des signaux similaires proviennent également de Microsoft . Après avoir activement promu Copilot dans Windows 11, la société de Redmond analyserait quelles fonctionnalités d'IA sont réellement utiles et lesquelles ne font que complexifier le système et l'interface utilisateur.
