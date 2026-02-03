Samsung abandonne le Galaxy S21 : mauvaise nouvelle également pour le S22.

La gamme Galaxy S21 ne bénéficie plus du programme de mises à jour régulières de Samsung. Cette évolution était inévitable, mais elle marque néanmoins la fin d'un cycle entamé en 2021 . Ce changement de rythme concerne également la série Galaxy S22 , qui entre dans sa phase de déclin et passe à des mises à jour de sécurité trimestrielles . Les nouveaux tableaux de mises à jour publiés par Samsung indiquent l'absence totale des modèles Galaxy S21 , S21 Plus et S21 Ultra des listes mensuelles et trimestrielles. Cette suppression signifie la fin des mises à jour régulières, tant pour le système d'exploitation que pour les correctifs de sécurité. La seule possibilité, rare mais non impossible, demeure que Samsung intervienne via une mise à jour dédiée aux vulnérabilités critiques . Toutefois, cela ne signifie pas un retour à un support continu, mais plutôt des interventions exceptionnelles. Le calendrier est respecté comme promis lors du lancement : la gamme S21 a déjà reçu les quatre mises à jour Android promises , Android 15 et One UI 7 arrivant au cours du premier semestre 2025 . La dernière mise à jour complète de sécurité remonte à la fin de l'année dernière.
Ces mêmes listes indiquent également le passage de la série Galaxy S22 à des mises à jour trimestrielles . Cette réduction est attendue et accompagne l'avancement du cycle de vie de cet ancien fleuron qui arrive désormais en fin de vie. Ce changement concerne les S22 , S22 Plus et S22 Ultra , tandis que le Galaxy S21 FE, plus récent , s'aligne également sur le rythme trimestriel, se distinguant ainsi de la série S21 originale qui quitte complètement ce calendrier. Ce ralentissement ne change pas immédiatement l'expérience au quotidien, mais, comme prévu, il marque la fin du support, d'autant plus que le plan de sept ans introduit par Samsung ne s'applique qu'aux modèles Galaxy S24 et suivants.
