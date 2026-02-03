Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Samsung abandonne le Galaxy S21 : mauvaise nouvelle également pour le S22.
Publié le: 03/02/2026 @ 19:07:52: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLa gamme Galaxy S21 ne bénéficie plus du programme de mises à jour régulières de Samsung. Cette évolution était inévitable, mais elle marque néanmoins la fin d'un cycle entamé en 2021 . Ce changement de rythme concerne également la série Galaxy S22 , qui entre dans sa phase de déclin et passe à des mises à jour de sécurité trimestrielles . Les nouveaux tableaux de mises à jour publiés par Samsung indiquent l'absence totale des modèles Galaxy S21 , S21 Plus et S21 Ultra des listes mensuelles et trimestrielles. Cette suppression signifie la fin des mises à jour régulières, tant pour le système d'exploitation que pour les correctifs de sécurité. La seule possibilité, rare mais non impossible, demeure que Samsung intervienne via une mise à jour dédiée aux vulnérabilités critiques . Toutefois, cela ne signifie pas un retour à un support continu, mais plutôt des interventions exceptionnelles. Le calendrier est respecté comme promis lors du lancement : la gamme S21 a déjà reçu les quatre mises à jour Android promises , Android 15 et One UI 7 arrivant au cours du premier semestre 2025 . La dernière mise à jour complète de sécurité remonte à la fin de l'année dernière.

Ces mêmes listes indiquent également le passage de la série Galaxy S22 à des mises à jour trimestrielles . Cette réduction est attendue et accompagne l'avancement du cycle de vie de cet ancien fleuron qui arrive désormais en fin de vie. Ce changement concerne les S22 , S22 Plus et S22 Ultra , tandis que le Galaxy S21 FE, plus récent , s'aligne également sur le rythme trimestriel, se distinguant ainsi de la série S21 originale qui quitte complètement ce calendrier. Ce ralentissement ne change pas immédiatement l'expérience au quotidien, mais, comme prévu, il marque la fin du support, d'autant plus que le plan de sept ans introduit par Samsung ne s'applique qu'aux modèles Galaxy S24 et suivants.
« La Nintendo Switch 2 s'est vendue à 17,...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Nothing n'a pas l'intention de lancer un nouveau modèle phare en 2026.
29-01Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
28-01Le Samsung Galaxy S26 Ultra bénéficiera d'un mode anti-logiciels espions.
26-01Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 Édition Olympique dévoilé
26-01Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro fonctionnera à 5,0 GHz.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Samsung abandonne le Galaxy S21 : mauvaise nouvelle également pour le S22.
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 s'est vendue à 17,37 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Disco Simulator (Xbox Series X) - Gérez une boîte de nuit sur consoles
Sécurité Sécurité
La France sévit contre les VPN. Le contournement du blocage ne sera plus possible.
Matériel Matériel
L'UE met fin aux chargeurs propriétaires. À partir de 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de ports USB-C.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?