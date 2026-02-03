Se connecter  
Publié le: 03/02/2026 @ 18:21:00: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo a publié ses résultats financiers au 31 décembre 2025 , offrant un premier aperçu prometteur des performances de la Nintendo Switch. Les chiffres confirment un démarrage extrêmement positif pour la nouvelle console, tant au niveau du matériel que des logiciels. Parallèlement, la Nintendo Switch continue de battre des records historiques, consolidant une base installée sans précédent. Le principal moteur des ventes est Mario Kart World, déjà la star incontestée de cette nouvelle génération. Globalement, les données mettent en évidence une transition générationnelle beaucoup plus rapide que par le passé. Nintendo a révélé que la Nintendo Switch 2 s'est vendue à 17,37 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement, un résultat qui la place d'emblée parmi les consoles Nintendo connaissant la plus forte croissance. Au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2025, 7,01 millions d'unités ont été livrées, ainsi que 17,31 millions de jeux vendus. Au total, le nombre de jeux Switch 2 vendus a déjà dépassé les 37,93 millions, signe d'une adoption massive par les utilisateurs. Le titre qui a le plus contribué à ce succès est Mario Kart World, qui, avec 14,03 millions d'exemplaires vendus, est clairement le jeu le plus acheté sur Nintendo Switch 2. Il est suivi par Donkey Kong Bananza (4,25 millions), Pokémon Legends: ZA – Nintendo Switch 2 Edition (3,89 millions) et Kirby Air Riders (1,76 million). Ces chiffres montrent à quel point les franchises historiques de Nintendo restent essentielles à la stratégie de lancement de la nouvelle console.
