Test Disco Simulator (Xbox Series X) - Gérez une boîte de nuit sur consoles

Disco Simulator est une simulation de gestion d'entreprise qui vous plonge dans l'univers fantastique de la gestion d'une boîte de nuit. Le jeu privilégie la planification, l'aménagement et la gestion des flux de clients plutôt que l'action pure et dure. Développé par Games Incubator en collaboration avec Frozen Cave Studio, Disco Simulator offre une expérience méthodique et systémique où le succès repose sur la préparation et l'optimisation plutôt que sur l'improvisation. Le concept principal vous confie la création d'une boîte de nuit, en commençant par un local modeste et des ressources limitées. Vos premières décisions, comme le choix de l'emplacement et la sélection d'un gérant avec des bonus spécifiques, influencent subtilement le développement de votre entreprise. Ces choix initiaux ont un impact sur l'efficacité du personnel, la satisfaction client et la rentabilité, conférant aux heures d'ouverture une dimension stratégique qui encourage l'expérimentation au fil des parties. Plutôt que de submerger les joueurs d'emblée, le jeu introduit ses mécanismes progressivement, vous permettant de vous familiariser avec le fonctionnement d'une boîte de nuit avant de passer à l'échelle supérieure. Le gameplay se divise entre la planification de jour et l'exploitation de nuit. Lors des phases de préparation, vous concevez l'intérieur du club en plaçant les murs, le mobilier, la piste de danse, l'éclairage, les bars et les éléments décoratifs. L'agencement est plus important qu'il n'y paraît, car un mauvais agencement peut engendrer des engorgements, des clients insatisfaits ou un personnel débordé aux heures de pointe. Vous êtes également responsable du recrutement du personnel : barmans, agents d'entretien, agents de sécurité et DJ, chacun contribuant au bon fonctionnement et à la rentabilité du club. Ces différents niveaux de gestion récompensent une organisation rigoureuse, car un club bien conçu peut fonctionner en grande partie de manière autonome une fois ouvert.
