La France sévit contre les VPN. Le contournement du blocage ne sera plus possible.
Publié le: 03/02/2026 @ 15:40:38: Par Nic007 Dans "Sécurité"
Le gouvernement français manifeste de plus en plus sa volonté de restreindre davantage l'accès des enfants et des jeunes aux réseaux sociaux. Les efforts visant à bloquer l'utilisation des plateformes de réseaux sociaux par les moins de 15 ans s'étendent désormais au-delà des services eux-mêmes pour inclure les outils permettant de contourner ces restrictions. Les VPN, couramment utilisés pour masquer sa localisation et renforcer la confidentialité en ligne, sont également critiqués. Lors d'une intervention sur Franceinfo, Anne Le Hénanff, ministre chargée de l'Intelligence Artificielle et du Numérique, a laissé entendre que les VPN pourraient faire l'objet d'une nouvelle réglementation. Cette déclaration s'inscrivait dans le cadre d'un projet d'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, et montrait clairement que le gouvernement envisageait d'autres mesures si les solutions actuelles ne donnaient pas les résultats escomptés. Le Hénanff a souligné que la protection des enfants dans l'environnement numérique demeure une priorité. Dans cette optique, les VPN apparaissent comme un outil permettant de contourner les restrictions d'âge et les restrictions nationales, compromettant ainsi l'efficacité des nouvelles réglementations.

L'éventualité d'une réglementation accrue des VPN suscite une vive controverse et de nombreuses inquiétudes. Ces services servent non seulement à contourner les blocages, mais aussi à protéger la vie privée, à sécuriser les connexions sur les réseaux Wi-Fi publics et à limiter le suivi en ligne. L'obligation de vérifier l'âge ou l'identité des utilisateurs de VPN impliquerait le partage de données personnelles, ce qui irait à l'encontre même de la raison d'être de ces services. Des phénomènes similaires ont déjà été observés au Royaume-Uni , où l'intérêt pour les VPN a considérablement augmenté suite à l'introduction de la réglementation sur les contenus à accès restreint en fonction de l'âge. En France, certains craignent que les tentatives visant à combler davantage les failles techniques n'entraînent une spirale réglementaire où la protection de la vie privée des utilisateurs serait subordonnée au contrôle étatique.

L'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux par les moins de 15 ans est toujours en discussion au Parlement. L'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi initial à une large majorité, ouvrant la voie à des débats plus approfondis au Sénat. Si une simple déclaration d'un membre du gouvernement ne préjuge pas de l'avenir des VPN, elle révèle néanmoins clairement la position de certains membres de la classe politique française. Les défenseurs des droits numériques mettent en garde contre le risque que cette approche aboutisse à des solutions similaires à celles mises en œuvre dans des pays appliquant des contrôles internet beaucoup plus restrictifs. Ils affirment que la frontière entre la protection des mineurs et le contrôle de la société dans son ensemble devient de plus en plus floue.
