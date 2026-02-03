L'UE met fin aux chargeurs propriétaires. À partir de 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables seront équipés de ports USB-C.

L'USB-C est une norme établie depuis longtemps, et l'Union européenne impose cette norme de charge pour tous les smartphones vendus dans ses États membres. Il est possible que certains ignorent que cette exigence s'appliquera bientôt également aux fabricants d'ordinateurs portables. La réglementation européenne relative à une norme de charge unique entre dans sa prochaine phase. Après les smartphones, les tablettes et autres appareils mobiles, c'est au tour des ordinateurs portables. Bien que les fabricants aient eu plusieurs années pour se préparer à ces changements, l'échéance est désormais clairement fixée, ne laissant aucun doute sur la suite des événements. À compter du 28 avril 2026, tous les nouveaux ordinateurs portables vendus dans l'Union européenne devront être compatibles avec la charge USB-C. Cela signifie la fin des ports d'alimentation propriétaires sur les nouveaux modèles, qu'il s'agisse d'ultrabooks fins, d'ordinateurs portables bureautiques classiques ou d'ordinateurs portables de jeu. Les fabricants tels qu'ASUS, Acer, Dell et HP seront tenus d'adapter leurs conceptions à cette norme commune. L'alimentation USB (Power Delivery) jouera un rôle essentiel : cette technologie fournit une puissance nettement supérieure à celle de l'USB traditionnel. Vous pourrez ainsi recharger votre ordinateur portable avec le même chargeur que celui de votre smartphone ou tablette, à condition qu'il soit compatible avec la puissance de sortie requise. Concrètement, cela signifie moins de câbles, moins d'alimentations et un confort d'utilisation accru au quotidien.
Il est important de noter que la nouvelle réglementation ne s'applique qu'aux appareils mis sur le marché après le 28 avril 2026. Les modèles plus anciens, commercialisés avant cette date, ne seront ni modifiés ni rappelés. Vous pourrez donc toujours acheter un ordinateur portable d'occasion ou un modèle plus ancien doté d'un port de charge inhabituel sans aucun problème. Ces changements n'imposent aucune obligation aux consommateurs. Si une personne utilise un ordinateur portable ancien et son chargeur dédié, elle n'est pas tenue de remplacer ou de jeter quoi que ce soit. La nouvelle loi s'applique uniquement aux fabricants et vendeurs de matériel informatique. La nouvelle réglementation introduit également des exigences en matière d'information des consommateurs. L'emballage des ordinateurs portables indiquera désormais clairement la puissance minimale requise pour la charge et la puissance maximale admissible. Les utilisateurs pourront ainsi identifier immédiatement le chargeur offrant la charge la plus rapide et la plus efficace. Autre changement important : l’interdiction de limiter artificiellement la vitesse de charge avec les chargeurs tiers. La norme USB-C se veut véritablement universelle. Si le chargeur répond aux exigences techniques, l’ordinateur portable se chargera à pleine puissance.
La directive impose également aux détaillants de proposer les ordinateurs portables sans adaptateur secteur. Il s'agit d'une mesure visant à faciliter l'accès à un chargeur adapté pour ceux qui en possèdent déjà un, par exemple celui d'un ancien ordinateur portable ou d'un smartphone performant. Cette solution a pour objectif de réduire les dépenses inutiles et la quantité de déchets électroniques. Cependant, tous les ordinateurs portables ne seront pas immédiatement soumis aux mêmes règles. La réglementation s'applique aux appareils dont la puissance de charge ne dépasse pas 240 W. Les modèles plus gourmands en énergie, tels que les ordinateurs portables de jeu puissants ou les stations de travail mobiles, pourront, dans un premier temps, utiliser les systèmes d'alimentation existants. La directive européenne va plus loin et concerne également les chargeurs eux-mêmes. À partir de 2028, ils devront obligatoirement comporter au moins un port USB-C et un câble détachable. Ainsi, en cas d'usure ou de dommage du câble, il suffira de le remplacer, sans avoir à jeter tout le chargeur.
Il est important de noter que la nouvelle réglementation ne s'applique qu'aux appareils mis sur le marché après le 28 avril 2026. Les modèles plus anciens, commercialisés avant cette date, ne seront ni modifiés ni rappelés. Vous pourrez donc toujours acheter un ordinateur portable d'occasion ou un modèle plus ancien doté d'un port de charge inhabituel sans aucun problème. Ces changements n'imposent aucune obligation aux consommateurs. Si une personne utilise un ordinateur portable ancien et son chargeur dédié, elle n'est pas tenue de remplacer ou de jeter quoi que ce soit. La nouvelle loi s'applique uniquement aux fabricants et vendeurs de matériel informatique. La nouvelle réglementation introduit également des exigences en matière d'information des consommateurs. L'emballage des ordinateurs portables indiquera désormais clairement la puissance minimale requise pour la charge et la puissance maximale admissible. Les utilisateurs pourront ainsi identifier immédiatement le chargeur offrant la charge la plus rapide et la plus efficace. Autre changement important : l’interdiction de limiter artificiellement la vitesse de charge avec les chargeurs tiers. La norme USB-C se veut véritablement universelle. Si le chargeur répond aux exigences techniques, l’ordinateur portable se chargera à pleine puissance.
La directive impose également aux détaillants de proposer les ordinateurs portables sans adaptateur secteur. Il s'agit d'une mesure visant à faciliter l'accès à un chargeur adapté pour ceux qui en possèdent déjà un, par exemple celui d'un ancien ordinateur portable ou d'un smartphone performant. Cette solution a pour objectif de réduire les dépenses inutiles et la quantité de déchets électroniques. Cependant, tous les ordinateurs portables ne seront pas immédiatement soumis aux mêmes règles. La réglementation s'applique aux appareils dont la puissance de charge ne dépasse pas 240 W. Les modèles plus gourmands en énergie, tels que les ordinateurs portables de jeu puissants ou les stations de travail mobiles, pourront, dans un premier temps, utiliser les systèmes d'alimentation existants. La directive européenne va plus loin et concerne également les chargeurs eux-mêmes. À partir de 2028, ils devront obligatoirement comporter au moins un port USB-C et un câble détachable. Ainsi, en cas d'usure ou de dommage du câble, il suffira de le remplacer, sans avoir à jeter tout le chargeur.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité