Alone in the Dark : les trois premiers chapitres sont gratuits sur GOG

Publié le: 03/02/2026 @ 14:52:31: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Pour ses soldes du Nouvel An, GOG a décidé d'offrir aux passionnés de jeux PC un cadeau d'une grande valeur historique . La plateforme numérique propose gratuitement Alone in the Dark : The Trilogy 1+2+3 , une collection regroupant les trois premiers opus de la célèbre saga d'horreur. Ces titres ont non seulement défini l'identité de la série, mais ont aussi profondément influencé le genre du survival horror. Une occasion unique de redécouvrir les origines d'un genre qui donnera naissance à des sagas comme Resident Evil. Le tout gratuitement. Alone in the Dark est une série de jeux d'aventure horrifiques avec des éléments d'action, réputée pour ses plans fixes cinématographiques, son atmosphère sombre et ses fortes influences lovecraftiennes. Les trois premiers opus constituent un véritable tournant dans l'histoire du jeu vidéo, proposant des solutions narratives et visuelles novatrices pour l'époque. Ils sont encore étudiés aujourd'hui comme des exemples fondamentaux de conception de jeux d'horreur, même si l'impact du temps se fait particulièrement sentir dans les commandes et les graphismes.
Obtenir la trilogie gratuitement sur GOG est très simple. Connectez-vous au site officiel de la plateforme avec un compte valide, faites défiler la page d'accueil jusqu'à trouver la bannière de l'offre, puis cliquez sur le bouton « Ajouter à la bibliothèque ». L'ajout des jeux à votre bibliothèque est immédiat et définitif : une fois activés, ils restent disponibles indéfiniment dans votre compte. Il est important de passer par la page principale du magasin, car accéder directement à la fiche du jeu peut empêcher l'affichage correct de la promotion. Cette initiative confirme l'engagement de GOG à préserver le patrimoine vidéoludique, en rendant accessibles des titres historiques dans des versions sans DRM et compatibles avec les consoles actuelles. Pour ceux qui souhaitent comprendre l'évolution du survival horror ou simplement redécouvrir un classique novateur, Alone in the Dark : The Trilogy 1+2+3 est un point de départ idéal.
