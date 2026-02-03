Sony a obtenu un brevet pour une manette de jeu tactile.

Il y a peu, Xbox a fait sensation avec sa manette adaptative personnalisée, dotée de boutons physiques reconfigurables, de 19 prises jack 3,5 mm pour connecter des accessoires supplémentaires et de profils interchangeables pour différents jeux et usages. Dans son dernier brevet, Sony semble explorer une approche radicalement différente pour la conception de cette manette. Ce brevet décrit un dispositif qui élimine quasiment toutes les commandes physiques et permet à l'utilisateur de personnaliser la configuration, avec la possibilité que le système de contrôle s'adapte aux besoins spécifiques du joueur.
L'idée de base de cette manette est de remplacer les boutons physiques par des surfaces tactiles et des capteurs optiques. Ces derniers pourront détecter non seulement l'interaction du joueur avec la manette, mais aussi la proximité de sa main, de son pouce ou de ses doigts avec la surface. Les commandes seront basées sur des profils utilisateur qui détermineront la disposition des boutons, de la croix directionnelle et même des joysticks analogiques virtuels. Le brevet mentionne la capacité de reconnaître automatiquement l'utilisateur et de charger le profil approprié. Sony précise également que plusieurs configurations de commandes peuvent être combinées sur une même face de la manette et que la taille des groupes de boutons peut être ajustée pour s'adapter aux différentes tailles et formes de mains, ainsi qu'à la motricité fine. Cependant, les joueurs ne sont pas particulièrement friands de boutons tactiles.
L'idée de base de cette manette est de remplacer les boutons physiques par des surfaces tactiles et des capteurs optiques. Ces derniers pourront détecter non seulement l'interaction du joueur avec la manette, mais aussi la proximité de sa main, de son pouce ou de ses doigts avec la surface. Les commandes seront basées sur des profils utilisateur qui détermineront la disposition des boutons, de la croix directionnelle et même des joysticks analogiques virtuels. Le brevet mentionne la capacité de reconnaître automatiquement l'utilisateur et de charger le profil approprié. Sony précise également que plusieurs configurations de commandes peuvent être combinées sur une même face de la manette et que la taille des groupes de boutons peut être ajustée pour s'adapter aux différentes tailles et formes de mains, ainsi qu'à la motricité fine. Cependant, les joueurs ne sont pas particulièrement friands de boutons tactiles.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité