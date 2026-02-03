Se connecter  
Microsoft a changé d'avis concernant l'intégration de l'IA dans Windows 11.
Publié le: 03/02/2026 @ 00:31:23: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsSi vous en avez assez que Microsoft impose ses fonctionnalités d'IA comme Copilot et Recall dans tous ses produits, vous n'êtes pas seul. Microsoft a enfin confirmé officiellement qu'elle s'éloigne progressivement de sa stratégie « IA partout ». Selon Windows Central, les équipes internes de Windows 11 se concentrent désormais sur la réduction de l'intégration forcée de l'IA. L'entreprise souhaite privilégier ce qui compte vraiment pour les utilisateurs : corriger l'instabilité du système d'exploitation et développer des fonctionnalités essentielles pour une expérience utilisateur plus fluide et fiable. L'intégration de Copilot dans des applications importantes comme le Bloc-notes et Paint serait en cours de réévaluation, et Microsoft pourrait abandonner ces fonctionnalités afin de retrouver la simplicité et la prévisibilité des applications.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille revenir sur des améliorations utiles, comme la mise en forme de base du texte et des tableaux dans le Bloc-notes, qui sont considérées comme des améliorations bienvenues de l'application classique. L'ajout forcé d'un bouton Copilot à chaque application a également été suspendu, faute d'intérêt de la part des utilisateurs. Les données télémétriques de Microsoft enregistrent l'utilisation de ces boutons et fonctionnalités d'IA, et selon l'entreprise, seul un faible pourcentage d'utilisateurs de Windows 11 souhaite réellement une IA à tous les niveaux du système, surtout compte tenu des efforts récents pour faire de Windows 11 un système d'exploitation basé sur des agents. Et c'est, bien sûr, une bonne chose.
