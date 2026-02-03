Se connecter  
Le processeur Intel Core Ultra 9 290K Plus repéré dans un test de performance
Publié le: 03/02/2026 @ 00:30:56: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes processeurs de bureau Intel Arrow Lake Refresh mis à jour se rapprochent de leur sortie : le Core Ultra 9 290K Plus est apparu dans la base de données Geekbench. Les tests ont été effectués sur un système équipé d'une carte mère ASUS ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi et de 64 Go de mémoire DDR5-6800. Le processeur a obtenu un score de 3 535 points en monocœur et de 25 106 points en multicœur. À titre de comparaison, le Core Ultra 9 285K obtient généralement des scores d'environ 3 200 et 22 560 points, respectivement, ce qui représente une augmentation d'environ 10,5 % en monocœur et de 11,3 % en multicœur. Ces résultats placent le Core Ultra 9 290K Plus en tête des processeurs grand public Intel dans la base de données Geekbench. Une fuite antérieure, réalisée avec une configuration matérielle différente, avait montré des résultats légèrement inférieurs, suggérant que le nouveau test a bénéficié d'une meilleure optimisation plutôt que d'une simple augmentation de la vitesse de la mémoire.

Le Core Ultra 9 290K Plus conserve la même configuration à 24 cœurs que son prédécesseur, avec 8 cœurs P et 16 cœurs E, ainsi que les mêmes limites de consommation d'énergie : 125 W pour le PL1 et 250 W pour le PL2. Le gain de performances est dû à des fréquences d'horloge plus élevées : selon certaines rumeurs, les cœurs basse consommation peuvent désormais atteindre 4,8 GHz, soit une augmentation de 200 MHz, tandis que les cœurs hautes performances bénéficient d'un gain de 100 MHz en mode turbo. Intel a déjà confirmé la sortie d'Arrow Lake Refresh, mais ne dévoile pas encore les modèles spécifiques ni les dates de sortie. Des fuites suggèrent une sortie en mars ou avril, et comme les processeurs utilisent le même socket LGA 1851, ils devraient être compatibles avec les cartes mères Z890 existantes.
