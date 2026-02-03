Resident Evil Requiem se dote d'un court métrage officiel terrifiant en prises de vues réelles.

Publié le: 03/02/2026 @ 00:26:03: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Capcom intensifie sa campagne de communication autour de Resident Evil Requiem avec la sortie d'un court-métrage officiel en prises de vues réelles , conçu pour renforcer l'atmosphère et les thèmes de ce nouvel opus. Intitulé « Le Mal a toujours eu un nom », le film propose une histoire originale se déroulant à Raccoon City et se concentre sur une ambiance résolument sombre et inquiétante. Le choix d'un format cinématographique et d'un casting reconnu témoigne d'une production soignée et ambitieuse. L'objectif est d'enrichir l'univers visuel du jeu, en allant au-delà de la simple bande-annonce. Le résultat est un récit court mais intense, empli de tension et peuplé de monstres. Ce court métrage met en scène Maika Monroe, actrice déjà bien établie dans le cinéma d'horreur grâce à des films comme « It Follows » et « Longlegs ». L'histoire suit les aventures d'une mère et de sa fille, offrant un aperçu unique du quotidien des habitants de Raccoon City avant, pendant et après l'épidémie. Les premières scènes montrent une vie en apparence normale, soudainement bouleversée par le chaos. Lorsque l'épidémie se propage, les deux protagonistes cherchent refuge en suivant les messages d'urgence diffusés à la télévision, se dirigeant vers le célèbre commissariat.
Le cœur de ce court-métrage réside dans le contraste entre la vie avant l'épidémie et l'horreur qui s'ensuit. Le récit se concentre sur la perte, la peur et l'impuissance, pour aboutir à une fin particulièrement amère. Les séquences finales laissent entrevoir l'un des éléments clés de Resident Evil Requiem : la présence de zombies inédits. Ces créatures semblent conserver des fragments de souvenirs ou des liens affectifs avec leurs vies antérieures, ce qui influence leur comportement et rend l'horreur encore plus terrifiante. Ce détail n'est pas qu'un simple artifice narratif dans le court-métrage ; il préfigure également l'un des thèmes centraux du jeu. Resident Evil Requiem ambitionne de renouer avec les origines de la saga, en les réinterprétant à travers de nouvelles idées narratives et symboliques. Le court-métrage fait ainsi le lien entre le film et le jeu vidéo, enrichissant le contexte de l'épidémie et préparant le terrain pour les événements que le joueur vivra.
