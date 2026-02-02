Le Tomodachi Life : Une vie de rÃªve Direct offre un aperÃ§u des aventures improbables de personnages

PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 18:59:52: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Au cours du Tomodachi Life : Une vie de rÃªve Direct, Nintendo a prÃ©sentÃ© en dÃ©tail le premier opus inÃ©dit de la sÃ©rie Tomodachi Life en plus de 10 ans, et un aperÃ§u de qui attendra les joueuses et joueurs lorsque le jeu sortira le 16 avril sur Nintendo Switch. Le jeu sera Ã©galement compatible avec la Nintendo Switch 2. Dans Tomodachi Life : Une vie de rÃªve, vous pouvez crÃ©er des Mii inspirÃ©s de vos proches ou de qui vous voulez, et les faire vivre ensemble sur une Ã®le dÃ©bordant de vie et d'activitÃ© oÃ¹ tout est possible. Personnalisez l'apparence et la personnalitÃ© de vos Mii, leurs petites manies, leurs lieux de vie, et dÃ©couvrez leur quotidien improbable dans l'environnement que vous avez crÃ©Ã© pour eux. Donnez-leur un coup de pouce Ã l'occasion pour voir ce qui leur passe par la tÃªte, les aider Ã rÃ©soudre leurs tracas, les observer interagir entre eux, entretenir leurs amitiÃ©s, et bien plus. Dans ce jeu, le temps passe comme dans la vie rÃ©elle, ce qui signifie que quand vous ne jouez pas, les Mii continuent de vivre leur vie.
