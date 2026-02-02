Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : La sÃ©rie Creator's Voice est de retour avec un aperÃ§u des coulisses...

PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 18:14:27: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
La sÃ©rie de vidÃ©os dâ€™interviews Â« Creatorâ€™s Voice Â» est aujourdâ€™hui de retour avec un tout nouvel Ã©pisode qui explique aux fans comment les partenaires dâ€™Ã©dition et de dÃ©veloppement de Nintendo crÃ©ent leurs jeux sur Nintendo Switch 2. Interrogeant des crÃ©ateurs de jeux vidÃ©o du monde entier sur leur processus crÃ©atif et leur approche unique du dÃ©veloppement des jeux, le dernier Ã©pisode de la sÃ©rie se concentre sur le prochain jeu de SEGA, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, un titre attendu le 12 fÃ©vrier. Pour nous parler de ce qui est dÃ©crit comme un Â« remake extrÃªme Â» de Yakuza 3, Masayoshi Yokoyama, directeur et producteur exÃ©cutif du studio Ryu Ga Gotoku, nous plonge dans lâ€™effervescence des rues dâ€™Okinawa et de Tokyo. Yokoyama Ã©voque le gameplay repensÃ© des combats de rue, les nouvelles scÃ¨nes qui enrichissent lâ€™histoire et lui confÃ¨rent davantage de profondeur et dâ€™Ã©motion, ainsi que les quÃªtes annexes inÃ©dites et amÃ©liorÃ©es qui favorisent lâ€™immersion dans lâ€™univers du jeu. Il nous parle Ã©galement de Dark Ties, un jeu totalement indÃ©pendant qui propose une histoire inÃ©dite mettant en scÃ¨ne Yoshitaka Mine, lâ€™antagoniste de Yakuza 3.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
02-02Le Tomodachi Life : Une vie de rÃªve Direct offre un aperÃ§u des aventures improbables de personnages
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©