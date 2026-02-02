Fallout 76 : Bethesda lance la semaine de jeu gratuit et dÃ©voile une nouvelle bande-annonce

PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 17:52:58: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Fallout 76 revient sur le devant de la scÃ¨ne grÃ¢ce Ã une nouvelle initiative promotionnelle de Bethesda. CoÃ¯ncidant avec la diffusion du dernier Ã©pisode de la deuxiÃ¨me saison de la sÃ©rie Fallout sur Amazon Prime Video , l'Ã©diteur lance une semaine de jeu gratuit , permettant d'essayer le jeu gratuitement sur toutes les plateformes principales. Cette initiative s'accompagne de la sortie d'une nouvelle bande-annonce officielle, conÃ§ue pour redynamiser le titre et attirer de nouveaux joueurs, et qui met en avant les nombreuses Ã©volutions du jeu depuis sa sortie. Plus prÃ©cisÃ©ment, Fallout 76 est disponible gratuitement du 28 janvier au 5 fÃ©vrier sur Steam et le Microsoft Store, tandis que sur PlayStation, l'Ã©vÃ©nement se termine le 4 fÃ©vrier. Pendant cette pÃ©riode, vous pouvez profiter de l'expÃ©rience complÃ¨te, incluant toutes les mises Ã jour publiÃ©es Ã ce jour, sans aucune restriction de contenu. Les joueurs peuvent explorer librement la carte des Appalaches, accomplir des quÃªtes principales et secondaires, construire et personnaliser leur propre CAMP, et coopÃ©rer en ligne avec d'autres joueurs.
Un aspect essentiel de cette initiative est la conservation de la progression : toute personne qui dÃ©cide dâ€™acheter Fallout 76 aprÃ¨s la fin de la pÃ©riode dâ€™essai gratuit conservera ses personnages, son Ã©quipement et sa progression. Lâ€™Ã©vÃ©nement nâ€™est donc pas une simple dÃ©mo prolongÃ©e, mais un vÃ©ritable point dâ€™entrÃ©e dans le jeu. Lâ€™accÃ¨s est garanti sur la plateforme de votre choix, sans restriction entre PC et console. Pour cÃ©lÃ©brer la Semaine du jeu gratuit, Bethesda a Ã©galement dÃ©voilÃ© une nouvelle bande-annonce promotionnelle. Mettant en scÃ¨ne le streamer Shroud et Dogmeat, personnage emblÃ©matique de la sÃ©rie, la vidÃ©o vise Ã souligner le ton plus lÃ©ger et dynamique de l'expÃ©rience Fallout 76 actuelle, en prÃ©sentant l'exploration, les combats et les nouvelles situations qui se prÃ©sentent dans les Terres dÃ©solÃ©es. Cette initiative s'inscrit dans une stratÃ©gie plus large de relance de la franchise Fallout, qui a bÃ©nÃ©ficiÃ© d'un regain d'intÃ©rÃªt ces derniers mois grÃ¢ce Ã la sÃ©rie tÃ©lÃ©visÃ©e. Le mode Jeu libre est donc un outil essentiel pour faire dÃ©couvrir Fallout 76 aux nouveaux joueurs, en illustrant concrÃ¨tement l'Ã©volution du jeu aprÃ¨s des annÃ©es de mises Ã jour, d'amÃ©liorations et de contenus additionnels.
