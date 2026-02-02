Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Crime Simulator (Xbox Series X) - Jouez sur les cambrioleurs sur consoles
PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 16:31:26: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osDans Crime Simulator, vous incarnez un voleur anonyme qui gravit les Ã©chelons, passant de petit criminel Ã  professionnel. Ne vous attendez pas Ã  un scÃ©nario complexe, mais Crime Simulator offre un cadre suffisant pour donner du sens aux cambriolages. Vous travaillez pour une organisation criminelle qui vous confie progressivement de nouvelles missions. Au dÃ©but, il s'agit de tÃ¢ches simples comme briser des vitres ou voler une vieille tÃ©lÃ©vision, mais plus tard, vous vous attaquerez Ã  des braquages ??plus importants dans des quartiers huppÃ©s. Le jeu est ponctuÃ© de brefs messages radio, d'indices et de dialogues qui crÃ©ent une atmosphÃ¨re particuliÃ¨re. Ce n'est pas un blockbuster hollywoodien, et il n'a pas cette prÃ©tention. Au contraire, l'histoire maintient la motivation du joueur sans Ãªtre envahissante. On continue Ã  jouer parce qu'on a envie de dÃ©couvrir la mission suivante, d'amÃ©liorer ses compÃ©tences et de savoir comment l'organisation compte nous utiliser. Il en rÃ©sulte un rÃ©cit clair et efficace qui remplit parfaitement son rÃ´le : offrir un cadre crÃ©dible au gameplay. Le cÅ“ur du jeu repose clairement sur l'infiltration, l'observation et la planification. Avant mÃªme d'envisager d'entrer dans une maison, il est essentiel d'examiner attentivement les lieux. OÃ¹ sont installÃ©es les camÃ©ras ? Quand les occupants sont-ils prÃ©sents et quand sont-ils absents ? Quelles fenÃªtres ou portes semblent vulnÃ©rables ? Cette observation permet de penser comme un vÃ©ritable voleur, et c'est prÃ©cisÃ©ment ce qui rend le jeu si captivant. On passe souvent plus de temps Ã  Ã©tudier les habitudes des PNJ qu'Ã  ramasser du butin. L'effraction proprement dite mÃªle infiltration et improvisation. Il faut crocheter des serrures, se faufiler dans les jardins ou escalader des clÃ´tures, tout en restant Ã  l'Ã©coute des sons et des alentours. La moindre erreur â€“ un mouvement trop bruyant, une mauvaise dÃ©cision â€“ peut signifier la fin de la mission et attirer l'attention de la police.
« La PS6 Portable serait Ã©quipÃ©e d'un GP...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
02-02Fallout 76 : Bethesda lance la semaine de jeu gratuit et dÃ©voile une nouvelle bande-annonce
30-01Test Red Dead Redemption (Nintendo Switch 2) - Le retour d'un classique
29-01Test The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS5) - Une suite Ã  la sÃ©rie Trails Through Daybreak
28-01GOG Galaxy disposera d'un client natif pour Linux.
28-01Test Metroid Prime 4 : Beyond (Nintendo Switch 2) - Dix huit ans ont passÃ© depuis la Wii
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Fallout 76 : Bethesda lance la semaine de jeu gratuit et dÃ©voile une nouvelle bande-annonce
Jeux VidÃ©os Jeux VidÃ©os
Test Crime Simulator (Xbox Series X) - Jouez sur les cambrioleurs sur consoles
Consoles Consoles
La PS6 Portable serait Ã©quipÃ©e d'un GPU dotÃ© de la technologie RDNA 5
Windows Windows
La mise Ã  jour de janvier de Windows 11 provoque des plantages de PC : voici pourquoi
VidÃ©o VidÃ©o
YouTube ne fonctionne plus en arriÃ¨re-plan ? Ce nâ€™est pas un bug : Google sâ€™exprime Ã  ce sujet.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?