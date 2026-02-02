Se connecter  
La PS6 Portable serait Ã©quipÃ©e d'un GPU dotÃ© de la technologie RDNA 5
PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 16:16:50: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLes rumeurs concernant la PlayStation 6 continuent de s'accumuler, accompagnÃ©es de nouveaux dÃ©tails techniques. Cette fois-ci, l'attention se porte sur la supposÃ©e PS6 Portable , une console qui devrait Ã©tendre l'Ã©cosystÃ¨me Sony aux cÃ´tÃ©s du modÃ¨le de salon. Selon un rapport partagÃ© par des sources jugÃ©es fiables, l'appareil serait Ã©quipÃ© d'un GPU de nouvelle gÃ©nÃ©ration, la technologie AMD RDNA 5 ayant Ã©tÃ© choisie. Il s'agirait d' un bond architectural significatif, notamment pour une console portable. Mais, comme toujours, cette information reste Ã  confirmer. D'aprÃ¨s le leaker KeplerL2, la PS6 Portable serait Ã©quipÃ©e d'un GPU basÃ© sur l'architecture AMD RDNA 5, plus avancÃ©e que la RDNA 4 de l'actuelle Radeon RX 9000 et la RDNA 3.5 utilisÃ©e dans les APU portables actuellement disponibles. Cette information confirme les rumeurs qui circulent depuis l'Ã©tÃ© 2025, notamment grÃ¢ce Ã  Moore's Law is Dead, qui Ã©voquait un APU Sony personnalisÃ©, nom de code Â« Canis Â».Plus prÃ©cisÃ©ment, ce processeur APU devrait intÃ©grer un CPU basÃ© sur l'architecture Zen 6 et un GPU RDNA 5 dotÃ© de 16 unitÃ©s de calcul. Sa frÃ©quence de fonctionnement varierait selon le mode d'utilisation : environ 1,2 GHz en mode portable et jusqu'Ã  1,65 GHz en mode station d'accueil, suggÃ©rant un fonctionnement hybride similaire Ã  celui de la Nintendo Switch. L'objectif serait d'offrir un Ã©quilibre entre efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et performances, tout en garantissant une bonne compatibilitÃ© entre le jeu mobile et le jeu sur grand Ã©cran.

CÃ´tÃ© fonctionnalitÃ©s, les rumeurs Ã©voquent un emplacement pour carte microSD permettant d'Ã©tendre le stockage, un emplacement pour SSD M.2, des vibrations haptiques, deux microphones et un Ã©cran tactile. Concernant les logiciels, la PS6 Portable devrait Ãªtre rÃ©trocompatible avec les titres PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui en ferait un prolongement naturel de l'Ã©cosystÃ¨me PlayStation plutÃ´t qu'une plateforme distincte. Le calendrier reste incertain. Auparavant, il Ã©tait question d'un lancement simultanÃ© avec la PS6 en 2027, voire 2028, mais des facteurs externes, comme la rÃ©cente pÃ©nurie de mÃ©moire vive, ont pu impacter les plans. ParallÃ¨lement, Sony devrait lancer une version amÃ©liorÃ©e du PlayStation Portal avec un Ã©cran OLED en 2026, signe d'un regain d'intÃ©rÃªt pour le jeu portable.
