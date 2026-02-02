La mise Ã  jour de janvier de Windows 11 provoque des plantages de PC : voici pourquoi

Se connecter  
La mise à jour de janvier de Windows 11 provoque des plantages de PC : voici po...
PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 16:08:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsCes derniers jours, plusieurs utilisateurs ont signalÃ© un blocage complet de Windows 11 aprÃ¨s l'installation des mises Ã  jour de janvier 2026. Cette situation est problÃ©matique, car seul un Ã©cran bleu s'affiche, empÃªchant tout dÃ©marrage. Le problÃ¨me semblait liÃ© Ã  la derniÃ¨re mise Ã  jour, mais les investigations de Microsoft rÃ©vÃ¨lent une histoire plus complexe, qui dÃ©coule d'une mise Ã  jour prÃ©cÃ©dente qui ne s'est pas dÃ©roulÃ©e sans accroc. Le problÃ¨me survient suite aux mises Ã  jour 25H2 et 24H2 de Windows 11 , et plus prÃ©cisÃ©ment aprÃ¨s l'installation de la mise Ã  jour cumulative KB5074109, distribuÃ©e lors du Patch Tuesday de janvier . Sur les systÃ¨mes concernÃ©s, le dÃ©marrage s'interrompt avec une erreur UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME , l'un des Ã©crans bleus les plus redoutÃ©s car il indique un volume de dÃ©marrage bloquÃ©. D'aprÃ¨s Microsoft, ces machines avaient dÃ©jÃ  prÃ©sentÃ© des problÃ¨mes un mois auparavant, lorsque la mise Ã  jour de dÃ©cembre 2025 n'avait pas pu s'effectuer correctement. La restauration automatique aurait laissÃ© les appareils dans un Ã©tat instable , qualifiÃ© d'Â« Ã©tat anormal Â» dans la documentation technique. Ã€ partir de ce moment-lÃ , toute tentative ultÃ©rieure d'installation de nouveaux correctifs peut entraÃ®ner un plantage complet du systÃ¨me au dÃ©marrage .

L'entreprise affirme travailler sur une solution partielle qui empÃªchera d'autres appareils de rencontrer le mÃªme problÃ¨me lors de l'installation de nouvelles mises Ã  jour. Cette solution ne permet cependant pas de restaurer les systÃ¨mes dÃ©jÃ  bloquÃ©s ni d'empÃªcher les nouveaux appareils de se retrouver dans un Ã©tat incorrect lors d'une restauration. Microsoft poursuit donc ses investigations sur les causes des problÃ¨mes rencontrÃ©s par certains ordinateurs lors de l'installation ou de la corruption de l'Ã©tat du systÃ¨me aprÃ¨s une restauration. Le problÃ¨me semble affecter uniquement les appareils physiques ; aucun cas n'a Ã©tÃ© signalÃ© sur les machines virtuelles . Microsoft analyse actuellement le problÃ¨me et promet des mises Ã  jour dÃ¨s qu'elles seront disponibles. AprÃ¨s tout, mÃªme un gÃ©ant du logiciel doit faire face aux problÃ¨mes inattendus des mises Ã  jour automatiques, souvent plus dÃ©licates qu'il n'y paraÃ®t .
