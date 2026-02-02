YouTube ne fonctionne plus en arriÃ¨re-plan ? Ce nâ€™est pas un bug : Google sâ€™exprime Ã  ce sujet.

Se connecter  
YouTube ne fonctionne plus en arriÃ¨re-plan ? Ce nâ€™est pas un bug : Google sâ€...
PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 16:07:39: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oCes derniers jours, de nombreux utilisateurs ont signalÃ© des dysfonctionnements sur YouTube , la lecture en arriÃ¨re-plan s'interrompant brusquement. Cela a engendrÃ© une certaine confusion, notamment chez ceux qui utilisent des navigateurs mobiles alternatifs pour continuer Ã  Ã©couter du contenu sans avoir Ã  laisser l'Ã©cran de leur smartphone allumÃ©. Les premiers signalements Ã©taient Ã©pars, mais leur large diffusion a rapidement laissÃ© entendre qu'il ne s'agissait pas d'un problÃ¨me passager. GrÃ¢ce Ã  la confirmation officielle de Google , la situation est dÃ©sormais plus claire . CommenÃ§ons par les actualitÃ©s. De nombreux utilisateurs ont constatÃ© que, ces derniers jours, la lecture en arriÃ¨re-plan ne fonctionne plus sur les navigateurs pour smartphones tels que Samsung Internet , Vivaldi , Brave et Microsoft Edge . Le comportement est toujours le mÃªme : dÃ¨s que vous rÃ©duisez la fenÃªtre du navigateur ou que vous Ã©teignez lâ€™Ã©cran, le son sâ€™arrÃªte. Dans plusieurs cas, une brÃ¨ve notification avec la mention MediaOngoingActivity apparaÃ®t Ã©galement , puis disparaÃ®t immÃ©diatement, laissant les commandes multimÃ©dias vides. Un indice qui met en Ã©vidence un changement dans la faÃ§on dont la plateforme gÃ¨re la lecture lorsque la vidÃ©o n'est plus au premier plan.

Ã‰tant donnÃ© que les signalements proviennent de diffÃ©rents navigateurs, le problÃ¨me ne semble pas liÃ© Ã  une mise Ã  jour particuliÃ¨re ni Ã  un bug isolÃ© . Un utilisateur a affirmÃ© que la fonctionnalitÃ© se remettrait Ã  fonctionner sur Brave , mais cela n'a pas Ã©tÃ© confirmÃ© par un grand nombre d'utilisateurs. Dans une rÃ©ponse Ã  Android Authority , Google a prÃ©cisÃ© qu'il s'agissait d'un changement intentionnel . L'entreprise a confirmÃ© que la lecture en arriÃ¨re-plan est une fonctionnalitÃ© rÃ©servÃ©e aux abonnÃ©s YouTube Premium et ne peut Ãªtre utilisÃ©e autrement. Ci-dessous, le communiquÃ© de presse de l'entreprise, traduit en franÃ§ais.

La lecture en arriÃ¨re-plan est une fonctionnalitÃ© rÃ©servÃ©e aux abonnÃ©s YouTube Premium. Si certains utilisateurs non abonnÃ©s pouvaient y accÃ©der via leur navigateur mobile dans certains cas, nous avons mis Ã  jour l'expÃ©rience afin d'assurer une expÃ©rience homogÃ¨ne sur toutes nos plateformes.

Ce n'est pas la premiÃ¨re fois que Google intervient pour bloquer des comportements non conformes Ã  sa plateforme. YouTube a dÃ©jÃ  pris des mesures pour contourner les restrictions et la publicitÃ© , notamment en interdisant les bloqueurs de publicitÃ© en novembre dernier, ce qui a gÃ©nÃ©rÃ© des milliers de signalements de perturbations. La situation se prÃ©cise et ne laisse que peu de place au doute : lâ€™objectif est de restreindre lâ€™accÃ¨s aux fonctionnalitÃ©s premium, sans pour autant laisser de failles dans les navigateurs alternatifs. Un choix qui ne satisfera sans doute pas grand monde , mais qui met un terme Ã  un chapitre restÃ© ouvert pendant des annÃ©es.
