La NVIDIA Shield TV montre des signes de vie : quâ€™est-ce qui changera dans un futur modÃ¨le ?

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La NVIDIA Shield TV montre des signes de vie : quâ€™est-ce qui changera dans un ...
PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 16:06:04: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielDepuis plus de cinq ans, le monde du divertissement Ã  domicile attend des nouvelles concrÃ¨tes concernant une nouvelle NVIDIA Shield TV , devenue un vÃ©ritable phÃ©nomÃ¨ne parmi les passionnÃ©s d'Android TV . L'attente se poursuit, tout comme l'incertitude, mais quelques signes commencent enfin Ã  apparaÃ®tre. Ces derniers jours, NVIDIA a partagÃ© quelques dÃ©tails sur les fonctionnalitÃ©s potentielles d'un successeur, sans toutefois confirmer l'existence d'un nouveau boÃ®tier multimÃ©dia . En rÃ©sumÃ©, ces informations nous permettent au moins de nous faire une idÃ©e des axes de dÃ©veloppement de l'entreprise. Le point de dÃ©part reste la longue histoire des appareils Shield TV , souvent choisis par les utilisateurs les plus exigeants pour leur combinaison de performances, de ports polyvalents et de mises Ã  jour rÃ©guliÃ¨res pendant des annÃ©es, chose assez rare dans le panorama des boÃ®tiers Android TV . NVIDIA a certes pris en charge des modÃ¨les dÃ©jÃ  sur le marchÃ© au fil des ans, mais le temps Ã©coulÃ© depuis le dernier lancement, datant de 2019 , a relancÃ© le dÃ©bat sur ce qu'il faudrait aujourd'hui pour rester compÃ©titif.

D'aprÃ¨s Andrew Bell , vice-prÃ©sident senior de l'ingÃ©nierie matÃ©rielle , l'un des principaux problÃ¨mes concerne la gestion des codecs . Les solutions actuelles rencontrent des difficultÃ©s avec les formats de plus en plus populaires, et les nouveaux matÃ©riels pourraient intÃ©grer la prise en charge du profil VP9 2 (utile pour la lecture HDR sur YouTube ) et une meilleure compatibilitÃ© avec HDR 10+ et AV1 . Ce sont des dÃ©tails techniques, certes, mais ils ont un impact direct sur la consommation quotidienne de contenu, notamment sur les plateformes qui mettent constamment Ã  jour leurs mÃ©thodes de diffusion. Bell a Ã©galement Ã©voquÃ© un aspect plus subtil, mais non moins important : le gros bouton Netflix sur la tÃ©lÃ©commande. Lâ€™entreprise envisage de le rendre moins encombrant sans modifier ses accords commerciaux avec la plateforme, un petit changement qui pourrait rendre la commande plus ergonomique. Pour le moment, NVIDIA continue de commercialiser et de mettre Ã  jour les tÃ©lÃ©viseurs Shield disponibles, tandis que ses Ã©quipes internes expÃ©rimentent diffÃ©rentes Ã©volutions possibles du produit. L'impression qui se dÃ©gage est qu'il n'y a pas d'empressement Ã  lancer un nouveau produit, mais seulement un travail constant en coulisses .
YouTube ne fonctionne plus en arriÃ¨re-p... »« ChatGPT, adieu GPT-4o : voici quand il d...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
02-02NVIDIA a publiÃ© une mise Ã  jour pour les anciennes cartes graphiques.
29-01Maingear Retro98, Â« ordinateurs rÃ©tro Â», dÃ©voilÃ©
29-01Qualcomm et AMD Ã©tudient l'intÃ©gration de la mÃ©moire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
27-01Le mini PC abordable BMAX B4 Ultra est dÃ©voilÃ©.
27-01Samsung Foundry a lancÃ© la production de puces utilisant la technologie de gravure en 2 nanomÃ¨tres.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Consoles Consoles
La PS6 Portable serait Ã©quipÃ©e d'un GPU dotÃ© de la technologie RDNA 5
Windows Windows
La mise Ã  jour de janvier de Windows 11 provoque des plantages de PC : voici pourquoi
VidÃ©o VidÃ©o
YouTube ne fonctionne plus en arriÃ¨re-plan ? Ce nâ€™est pas un bug : Google sâ€™exprime Ã  ce sujet.
MatÃ©riel MatÃ©riel
La NVIDIA Shield TV montre des signes de vie : quâ€™est-ce qui changera dans un futur modÃ¨le ?
Programmation Programmation
ChatGPT, adieu GPT-4o : voici quand il disparaÃ®tra dÃ©finitivement.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?