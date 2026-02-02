La NVIDIA Shield TV montre des signes de vie : quâ€™est-ce qui changera dans un futur modÃ¨le ?

Depuis plus de cinq ans, le monde du divertissement Ã domicile attend des nouvelles concrÃ¨tes concernant une nouvelle NVIDIA Shield TV , devenue un vÃ©ritable phÃ©nomÃ¨ne parmi les passionnÃ©s d'Android TV . L'attente se poursuit, tout comme l'incertitude, mais quelques signes commencent enfin Ã apparaÃ®tre. Ces derniers jours, NVIDIA a partagÃ© quelques dÃ©tails sur les fonctionnalitÃ©s potentielles d'un successeur, sans toutefois confirmer l'existence d'un nouveau boÃ®tier multimÃ©dia . En rÃ©sumÃ©, ces informations nous permettent au moins de nous faire une idÃ©e des axes de dÃ©veloppement de l'entreprise. Le point de dÃ©part reste la longue histoire des appareils Shield TV , souvent choisis par les utilisateurs les plus exigeants pour leur combinaison de performances, de ports polyvalents et de mises Ã jour rÃ©guliÃ¨res pendant des annÃ©es, chose assez rare dans le panorama des boÃ®tiers Android TV . NVIDIA a certes pris en charge des modÃ¨les dÃ©jÃ sur le marchÃ© au fil des ans, mais le temps Ã©coulÃ© depuis le dernier lancement, datant de 2019 , a relancÃ© le dÃ©bat sur ce qu'il faudrait aujourd'hui pour rester compÃ©titif.
D'aprÃ¨s Andrew Bell , vice-prÃ©sident senior de l'ingÃ©nierie matÃ©rielle , l'un des principaux problÃ¨mes concerne la gestion des codecs . Les solutions actuelles rencontrent des difficultÃ©s avec les formats de plus en plus populaires, et les nouveaux matÃ©riels pourraient intÃ©grer la prise en charge du profil VP9 2 (utile pour la lecture HDR sur YouTube ) et une meilleure compatibilitÃ© avec HDR 10+ et AV1 . Ce sont des dÃ©tails techniques, certes, mais ils ont un impact direct sur la consommation quotidienne de contenu, notamment sur les plateformes qui mettent constamment Ã jour leurs mÃ©thodes de diffusion. Bell a Ã©galement Ã©voquÃ© un aspect plus subtil, mais non moins important : le gros bouton Netflix sur la tÃ©lÃ©commande. Lâ€™entreprise envisage de le rendre moins encombrant sans modifier ses accords commerciaux avec la plateforme, un petit changement qui pourrait rendre la commande plus ergonomique. Pour le moment, NVIDIA continue de commercialiser et de mettre Ã jour les tÃ©lÃ©viseurs Shield disponibles, tandis que ses Ã©quipes internes expÃ©rimentent diffÃ©rentes Ã©volutions possibles du produit. L'impression qui se dÃ©gage est qu'il n'y a pas d'empressement Ã lancer un nouveau produit, mais seulement un travail constant en coulisses .
D'aprÃ¨s Andrew Bell , vice-prÃ©sident senior de l'ingÃ©nierie matÃ©rielle , l'un des principaux problÃ¨mes concerne la gestion des codecs . Les solutions actuelles rencontrent des difficultÃ©s avec les formats de plus en plus populaires, et les nouveaux matÃ©riels pourraient intÃ©grer la prise en charge du profil VP9 2 (utile pour la lecture HDR sur YouTube ) et une meilleure compatibilitÃ© avec HDR 10+ et AV1 . Ce sont des dÃ©tails techniques, certes, mais ils ont un impact direct sur la consommation quotidienne de contenu, notamment sur les plateformes qui mettent constamment Ã jour leurs mÃ©thodes de diffusion. Bell a Ã©galement Ã©voquÃ© un aspect plus subtil, mais non moins important : le gros bouton Netflix sur la tÃ©lÃ©commande. Lâ€™entreprise envisage de le rendre moins encombrant sans modifier ses accords commerciaux avec la plateforme, un petit changement qui pourrait rendre la commande plus ergonomique. Pour le moment, NVIDIA continue de commercialiser et de mettre Ã jour les tÃ©lÃ©viseurs Shield disponibles, tandis que ses Ã©quipes internes expÃ©rimentent diffÃ©rentes Ã©volutions possibles du produit. L'impression qui se dÃ©gage est qu'il n'y a pas d'empressement Ã lancer un nouveau produit, mais seulement un travail constant en coulisses .
Liens
Lien (0 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©