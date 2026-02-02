ChatGPT, adieu GPT-4o : voici quand il disparaÃ®tra dÃ©finitivement.

PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 16:05:09: Par Nic007 Dans "Programmation"
La dÃ©cision de mettre hors service certains modÃ¨les ChatGPT historiques Ã©tait inÃ©vitable, compte tenu de la croissance constante du service et de l'arrivÃ©e de modÃ¨les de plus en plus performants. Ce changement de cap concerne des mannequins au caractÃ¨re trÃ¨s reconnaissable, qui, au fil des ans, ont tissÃ© des liens quasi Ã©motionnels avec une partie de la communautÃ© la plus active . OpenAI a fixÃ© au 13 fÃ©vrier 2026 la date Ã laquelle ChatGPT cessera de proposer l'accÃ¨s Ã GPT-4o , GPT-4.1 , GPT-4.1 mini et o4-mini . Cette mise Ã jour concerne exclusivement ChatGPT et n'affecte pas l'utilisation de l'API , du moins pour le moment . Parmi tous les modÃ¨les en cours de retrait, le GPT-4o possÃ¨de l'histoire la plus singuliÃ¨re . AprÃ¨s un premier retrait puis une rÃ©intÃ©gration, l'entreprise a rÃ©pondu aux demandes d'un groupe d' utilisateurs des versions Plus et Pro qui souhaitaient davantage de temps pour explorer des cas d'utilisation liÃ©s Ã la crÃ©ativitÃ© et Ã la tonalitÃ© plus chaleureuse du modÃ¨le. Ces rÃ©actions ont directement influencÃ© le dÃ©veloppement des GPT-5.1 et GPT-5.2 , qui proposent dÃ©sormais des options de style par dÃ©faut comme Â« Amical Â» et des commandes dÃ©diÃ©es pour moduler la chaleur et l'enthousiasme .
Selon OpenAI, la quasi-totalitÃ© des utilisateurs quotidiens utilisent dÃ©sormais GPT-5.2 , tandis que seulement 0,1 % d'entre eux continuent de sÃ©lectionner GPT-4.0. Ce faible pourcentage a convaincu l'entreprise de procÃ©der Ã la suppression de GPT-4.0, arguant que la maintenance de modÃ¨les peu utilisÃ©s ralentirait le fonctionnement des services les plus populaires . Outre la modification des modÃ¨les, l'entreprise s'attaque Ã des aspects souvent considÃ©rÃ©s comme des faiblesses : la personnalitÃ© , la crÃ©ativitÃ© et une tendance Ã rÃ©pondre de maniÃ¨re excessivement prudente ou moralisatrice . Les prochaines mises Ã jour visent Ã crÃ©er une version de ChatGPT conÃ§ue pour les adultes de plus de 18 ans , offrant davantage de choix et un systÃ¨me de protection s'appuyant sur une fonction d'estimation de l'Ã¢ge dÃ©jÃ dÃ©ployÃ©e sur la plupart des marchÃ©s.
OpenAI reconnaÃ®t que la disparition de GPT-40 peut Ãªtre dÃ©cevante pour certains, mais affirme que cette dÃ©cision lui permettra de concentrer ses efforts sur les outils utilisÃ©s quotidiennement par la majoritÃ© des utilisateurs. Qu'on l'apprÃ©cie ou non, cette dÃ©cision marque un nouveau chapitre dans l'Ã©volution rapide et souvent laborieuse des services numÃ©riques.
