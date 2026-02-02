Se connecter  
Gemini est de plus en plus utile sur Google Agenda : il gère désormais tous le...
Publié le: 02/02/2026 @ 16:03:57: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGÃ©rer tous vos engagements rÃ©partis sur plusieurs calendriers peut vite devenir un casse-tÃªte, surtout lorsque votre journÃ©e passe plus vite que prÃ©vu. La derniÃ¨re mise Ã  jour de Gemini vise Ã  rÃ©soudre ce problÃ¨me en s'attaquant Ã  l'un des outils les plus utilisÃ©s au quotidien : Google Agenda . Google a dÃ©cidÃ© d'Ã©tendre les fonctionnalitÃ©s de son assistant IA au sein du service, aprÃ¨s une pÃ©riode oÃ¹ celui-ci se limitait Ã  un seul calendrier . Ce changement tant attendu facilite dÃ©sormais la gestion des projets professionnels, personnels et Ã  domicile. La nouvelle mise Ã  jour de Google Agenda permet Ã  Gemini d'accÃ©der non seulement Ã  l'agenda principal, mais aussi aux agendas secondaires et partagÃ©s . Ce choix reflÃ¨te plus fidÃ¨lement l'utilisation rÃ©elle du service, souvent divisÃ© en plusieurs sections pour bien sÃ©parer les engagements. Google met en avant trois fonctionnalitÃ©s clÃ©s introduites par cette mise Ã  jour. Chaque fonction couvre des tÃ¢ches quotidiennes qui, jusqu'Ã  prÃ©sent, nÃ©cessitaient des interventions manuelles ou des changements constants de calendrier.

- Recherche dans tous les calendriers : Gemini explore dÃ©sormais automatiquement les calendriers secondaires et partagÃ©s lors de lâ€™analyse des tÃ¢ches ;
- CrÃ©ation d'Ã©vÃ©nements sur des calendriers spÃ©cifiques : L'assistant peut ajouter des rendez-vous directement au calendrier choisi ;
- Modification et suppression : Vous pouvez mettre Ã  jour ou supprimer des Ã©vÃ©nements de nâ€™importe quel calendrier pour lequel vous disposez des autorisations de modification.

Cependant, certaines opÃ©rations ne sont pas disponibles. Par exemple, Gemini ne permet pas d'inviter des personnes Ã  un Ã©vÃ©nement ni de modifier le lieu ou la description d'un rendez-vous. Cette limitation exige une intervention manuelle pour gÃ©rer les aspects collaboratifs. En dÃ©finitive, la mise Ã  jour de Google Agenda est utile car elle allÃ¨ge la gestion quotidienne du temps sans pour autant supprimer complÃ¨tement le besoin d'une intervention directe lorsqu'une prÃ©cision plus grande est requise.
