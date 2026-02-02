Ces derniÃ¨res annÃ©es, le rÃ¨glement europÃ©en sur l'Ã©coconception a fait l'objet de nombreux dÃ©bats, souvent empreints d'un certain optimisme quant Ã la promesse de mises Ã jour logicielles garanties pendant plusieurs annÃ©es. Cette idÃ©e avait suscitÃ© de grandes attentes, d'autant plus que mÃªme les principaux acteurs du marchÃ© n'ont que rÃ©cemment franchi le pas en proposant un support d'au moins cinq ans. Plusieurs mois aprÃ¨s l'entrÃ©e en vigueur de ces rÃ¨gles plus strictes, la situation semble toutefois beaucoup moins simple et offre une bien moindre Â« protection Â» aux acheteurs qu'on aurait pu le penser au dÃ©part. Le rÃ¨glement sur l'Ã©coconception est entrÃ© en vigueur en 2025 dans le but de rendre les appareils Ã©lectroniques vendus dans l'UE plus durables. Outre la suppression des chargeurs de l'emballage et l' Ã©tiquetage Ã©nergÃ©tique , beaucoup ont interprÃ©tÃ© le texte comme imposant cinq ans de mises Ã jour logicielles pour chaque nouveau modÃ¨le. La phrase qui a alimentÃ© cette perception figure Ã lâ€™annexe 2, section 1.2, point 6. Le texte mentionne explicitement des mises Ã jour de sÃ©curitÃ© , correctives et fonctionnelles , disponibles pendant cinq ans aprÃ¨s l'arrÃªt de la commercialisation du produit. Un passage qui, Ã premiÃ¨re vue, semble constituer une contrainte importante.
Cette contrainte, pourtant, n'existe pas . En effet, le texte contient un mot prÃ©cis, Â« si Â», qui modifie complÃ¨tement la portÃ©e de l'obligation. La loi exige des fabricants qu'ils rendent les mises Ã jour tÃ©lÃ©chargeables uniquement si de telles mises Ã jour sont fournies. Rien ne les oblige Ã en publier une seule. Cela signifie qu'une entreprise peut lancer un smartphone, publier une mise Ã jour minimale Ã tout moment, et s'arrÃªter lÃ . Tant que ce forfait unique reste disponible pendant cinq ans aprÃ¨s le retrait du tÃ©lÃ©phone du marchÃ©, la rÃ©glementation est pleinement respectÃ©e .
Motorola a publiquement mis en avant cette interprÃ©tation l'an dernier , aprÃ¨s avoir analysÃ© le texte avec ses avocats. Ce n'est pas un hasard si la sociÃ©tÃ© a rÃ©cemment prÃ©sentÃ© une nouvelle gamme Moto G , sans pour autant promettre de mises Ã jour majeures. Pour plus de clartÃ©, AfterDawn a contactÃ© l'agence finlandaise Tukes , chargÃ©e de l'application de la rÃ©glementation au niveau local. L'agence a confirmÃ© sans hÃ©sitation cette interprÃ©tation : l'Ã©coconception n'oblige pas les fabricants Ã crÃ©er de nouvelles mises Ã jour, mais exige seulement que les mises Ã jour existantes restent disponibles.
D'aprÃ¨s Tukes, ce genre de situation survient lorsque les intentions du lÃ©gislateur divergent du texte final . L'agence ne peut modifier le contenu de la loi, mais seulement l'appliquer Ã la lettre. Il en rÃ©sulte une rÃ©glementation censÃ©e amÃ©liorer la durÃ©e de vie des logiciels pour smartphones, mais qui, dans les faits, n'impose aucune obligation concrÃ¨te aux fabricants . Une lacune que certaines entreprises ont tout simplement ignorÃ©e, tandis que d'autres se sont empressÃ©es d'exploiter. Dans un marchÃ© qui commence (Ã juste titre) Ã considÃ©rer de plus en plus la longÃ©vitÃ© des logiciels comme un critÃ¨re d'achat , il est triste de constater que ceux qui Ã©taient censÃ©s aider les utilisateurs ont commis une Ã©norme erreur .
Mises Ã jour du systÃ¨me d'exploitation : Ã€ compter de la date de fin de mise sur le marchÃ© et pendant au moins 5 ans aprÃ¨s cette date, les fabricants, importateurs ou reprÃ©sentants autorisÃ©s doivent, s'ils fournissent des mises Ã jour de sÃ©curitÃ©, des mises Ã jour correctives ou des mises Ã jour de fonctionnalitÃ©s pour un systÃ¨me d'exploitation, mettre ces mises Ã jour Ã disposition gratuitement pour toutes les unitÃ©s d'un modÃ¨le de produit dotÃ© du mÃªme systÃ¨me d'exploitation.
En rÃ©ponse Ã votre question concernant l'obligation pour les opÃ©rateurs (fabricants de smartphones) de fournir de nouvelles mises Ã jour, notre interprÃ©tation des exigences d'Ã©coconception est qu'ils n'y sont pas tenus. Toutefois, ils sont tenus de fournir les mises Ã jour de sÃ©curitÃ©, correctives et fonctionnelles du systÃ¨me d'exploitation existant pendant cinq ans Ã compter de la date de mise sur le marchÃ© du dernier exemplaire physique du modÃ¨le.
