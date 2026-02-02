Mises Ã jour du systÃ¨me d'exploitation : Ã€ compter de la date de fin de mise sur le marchÃ© et pendant au moins 5 ans aprÃ¨s cette date, les fabricants, importateurs ou reprÃ©sentants autorisÃ©s doivent, s'ils fournissent des mises Ã jour de sÃ©curitÃ©, des mises Ã jour correctives ou des mises Ã jour de fonctionnalitÃ©s pour un systÃ¨me d'exploitation, mettre ces mises Ã jour Ã disposition gratuitement pour toutes les unitÃ©s d'un modÃ¨le de produit dotÃ© du mÃªme systÃ¨me d'exploitation.



En rÃ©ponse Ã votre question concernant l'obligation pour les opÃ©rateurs (fabricants de smartphones) de fournir de nouvelles mises Ã jour, notre interprÃ©tation des exigences d'Ã©coconception est qu'ils n'y sont pas tenus. Toutefois, ils sont tenus de fournir les mises Ã jour de sÃ©curitÃ©, correctives et fonctionnelles du systÃ¨me d'exploitation existant pendant cinq ans Ã compter de la date de mise sur le marchÃ© du dernier exemplaire physique du modÃ¨le.